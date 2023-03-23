В России
сегодня, 16:55
Мишустин заявил о планах РФ выйти с 2026 года на выпуск более 100 самолетов в год
В России с 2026 года планируется обеспечить ежегодный выпуск более 100 самолетов различных модификаций.
Россия будет выпускать более 100 самолетов ежегодно с 2026 года. Все решения для финансирования отрасли приняты, - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
"Все решения по необходимому объему финансирования отрасли приняты. Сейчас главное - не снижать набранные темпы, в том числе по модернизации производственных линий. С двадцать шестого года планируем выйти на выпуск более 100 российских самолетов различных модификаций в год", - заявил он.
Мишустин отметил, что первый полет самолета SSJ100 с отечественным двигателем ПД-8, как запланировано, состоится в ближайшие три месяца. РФ также успешно провела летные испытания опытных образцов Ил -114 и самолета "Байкал", сертифицировала двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21.
Ранее сообщалось, что правительство выделило более 237 млрд рублей на реализацию проектов в сфере авиастроения. В течение двух следующих лет на эти цели будет выделено еще свыше 32 млрд рублей.
Комплексные меры господдержки в промышленности уже дают значимые результаты по многим ключевым направлениям, - заявил премьер-министр. В частности, в прошлом году РФ ввела два крупнотоннажных танкера типа "Афрамакс" для перевозки нефтепродуктов. В первый рейс вышел атомный ледокол "Урал", начала работать в арктических широтах российская ледостойкая самодвижущаяся платформа, - передает ТАСС.
"Такие проекты по-своему уникальны. В них применены самые современные и передовые технические решения. Скажу без преувеличения - наша страна может гордиться этими достижениями", - отметил премьер.
По его словам, Россия смогла запустить новые линии по производству машин, несмотря на санкции и уход ряда иностранных производителей. "В автомобилестроении нам удалось не просто сохранить работу крупнейших отечественных предприятий, но и запустить новые конвейерные линии. И это несмотря на возникшие из-за санкций ограничения на поставки необходимых комплектующих, а также уход из страны целого ряда иностранных компаний", - подчеркнул Мишустин. "В Москве и Липецкой области были открыты площадки по выпуску электромобилей. А на территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане приступили к созданию легких коммерческих транспортных средств. Они смогут эффективно использоваться на общественных маршрутах", - подчеркнул он.
Помимо этого, РФ запустила новое производство поездов для метро и совместный с Белоруссией выпуск трамваев в Нижегородской области.
"Все решения по необходимому объему финансирования отрасли приняты. Сейчас главное - не снижать набранные темпы, в том числе по модернизации производственных линий. С двадцать шестого года планируем выйти на выпуск более 100 российских самолетов различных модификаций в год", - заявил он.
Мишустин отметил, что первый полет самолета SSJ100 с отечественным двигателем ПД-8, как запланировано, состоится в ближайшие три месяца. РФ также успешно провела летные испытания опытных образцов Ил -114 и самолета "Байкал", сертифицировала двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21.
Ранее сообщалось, что правительство выделило более 237 млрд рублей на реализацию проектов в сфере авиастроения. В течение двух следующих лет на эти цели будет выделено еще свыше 32 млрд рублей.
Комплексные меры господдержки в промышленности уже дают значимые результаты по многим ключевым направлениям, - заявил премьер-министр. В частности, в прошлом году РФ ввела два крупнотоннажных танкера типа "Афрамакс" для перевозки нефтепродуктов. В первый рейс вышел атомный ледокол "Урал", начала работать в арктических широтах российская ледостойкая самодвижущаяся платформа, - передает ТАСС.
"Такие проекты по-своему уникальны. В них применены самые современные и передовые технические решения. Скажу без преувеличения - наша страна может гордиться этими достижениями", - отметил премьер.
По его словам, Россия смогла запустить новые линии по производству машин, несмотря на санкции и уход ряда иностранных производителей. "В автомобилестроении нам удалось не просто сохранить работу крупнейших отечественных предприятий, но и запустить новые конвейерные линии. И это несмотря на возникшие из-за санкций ограничения на поставки необходимых комплектующих, а также уход из страны целого ряда иностранных компаний", - подчеркнул Мишустин. "В Москве и Липецкой области были открыты площадки по выпуску электромобилей. А на территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане приступили к созданию легких коммерческих транспортных средств. Они смогут эффективно использоваться на общественных маршрутах", - подчеркнул он.
Помимо этого, РФ запустила новое производство поездов для метро и совместный с Белоруссией выпуск трамваев в Нижегородской области.