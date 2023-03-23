В России
21.03.2023 18:09
В России предложили запретить импорт пластиковых товаров
Одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки могут попасть под запрет на импорт в РФ.
Также Минпромторг хочет ограничить производство этой продукции внутри страны. Всего в списке 28 товаров, которые предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева, рассказали «Известиям» несколько источников.
Ограничить использование отдельных видов упаковки могут после проведения анализа ее альтернативных видов, которые должны соответствовать требованиям безопасности для пищевой продукции в период сроков годности, а также объемам потребления промышленностью, сказали «Известиям» в Минсельхозе. При этом стоимость таких материалов должна быть экономически целесообразной, уточнили там.
По данным Союза переработчиков пластмасс, привозная продукция занимает более 20% российского рынка готовых изделий из полимеров.
«Например, в категории «Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс» поставки из-за рубежа в 2022 году составили около 32,7 тыс. т (снижение на 22,4% к уровню 2021 года) на сумму $185,9 млн (сокращение на 23%)», — сказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Компании, опрошенные «Известиями», выразили беспокойство из-за возможного запрета оборота данных товаров на рынке. Бизнес к такому шагу не готов: часть товаров не имеет альтернативы, производство в необходимом объеме не налажено.
В «Союзмолоке» видят риски, если пластиковую упаковку запретят. По словам его гендиректора Артема Белова, некоторые из предложенных вариантов невозможно реализовать, например, заменить дой-пак на жестяную банку. Она не будет востребованы, это может стать причиной исчезновения ряда молочных категорий с рынка.
Эксперты считают, что для полного перехода на альтернативные виды упаковки необходимы дополнительные вложения в новые производственные линии. Что приведет к росту цен на продукты.
Инициативу Минпромторга поддерживают переработчики рыбы. По их данным, часть пластиковой упаковки можно заменить на альтернативную, потому что она уже есть на рынке, рассказали «Известиям» в Рыбном союзе. Но переход на ее более экологичные типы должен быть поступательным, чтобы не нарушались производственно-сбытовые цепочки, и мы не вернулись бы в эпоху «рыбы в газете», добавил председатель организации Александр Панин.
Ограничить использование отдельных видов упаковки могут после проведения анализа ее альтернативных видов, которые должны соответствовать требованиям безопасности для пищевой продукции в период сроков годности, а также объемам потребления промышленностью, сказали «Известиям» в Минсельхозе. При этом стоимость таких материалов должна быть экономически целесообразной, уточнили там.
По данным Союза переработчиков пластмасс, привозная продукция занимает более 20% российского рынка готовых изделий из полимеров.
«Например, в категории «Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс» поставки из-за рубежа в 2022 году составили около 32,7 тыс. т (снижение на 22,4% к уровню 2021 года) на сумму $185,9 млн (сокращение на 23%)», — сказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Компании, опрошенные «Известиями», выразили беспокойство из-за возможного запрета оборота данных товаров на рынке. Бизнес к такому шагу не готов: часть товаров не имеет альтернативы, производство в необходимом объеме не налажено.
В «Союзмолоке» видят риски, если пластиковую упаковку запретят. По словам его гендиректора Артема Белова, некоторые из предложенных вариантов невозможно реализовать, например, заменить дой-пак на жестяную банку. Она не будет востребованы, это может стать причиной исчезновения ряда молочных категорий с рынка.
Эксперты считают, что для полного перехода на альтернативные виды упаковки необходимы дополнительные вложения в новые производственные линии. Что приведет к росту цен на продукты.
Инициативу Минпромторга поддерживают переработчики рыбы. По их данным, часть пластиковой упаковки можно заменить на альтернативную, потому что она уже есть на рынке, рассказали «Известиям» в Рыбном союзе. Но переход на ее более экологичные типы должен быть поступательным, чтобы не нарушались производственно-сбытовые цепочки, и мы не вернулись бы в эпоху «рыбы в газете», добавил председатель организации Александр Панин.