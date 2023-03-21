В районе Коровино отключат холодную воду

22 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на своих сетях в двух районах областного центра – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители полутора десятка улиц города, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители Коровино – дома № 62 по улице Полярной, также частного сектора улиц Индустриальной, Зоологической, Полярной, Сенной, Буденного, Смоленской, Садовой, Сырской, Речной, Небесной, Пролетарской, переулка Рядового. Воду подвезут по адресу: улица Буденного, 12.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 39, 41, 60 по улице Гоголя, № 1 в переулке Балакирева, частном секторе улиц Ульяны Громовой, Яблочкина. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Гоголя, 39.



22 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго». С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 46б, 50, 53, 77к, 77н, 83а, 87б по улице Юношеской, № 5 по улице Ангарской, №№ 35, 68, 70а, 70б по улице Гагарина, №№ 1, 3, 3а, 11, 19 по улице Тельмана, № 1а по проезду Шишкина, № 3а по улице Яна Берзина, №№ 5, 242, 266 в садоводчестве «Центролит». Без света останутся также улицы Набережная, Советская, Ленина, Гагарина, Космонавтов в селе Сселки, район Цемзавода, Центролит, садоводчества «Горняк» и «Спутник», улицы Звездная, Космонавтов.



