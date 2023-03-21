Мужчине запретили выезд за границу из-за долга перед сыном в 250 000 рублей

После этого он погасил долг по алиментам.

В Долгоруковском районе мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов на содержание сына и у него накопилась задолженность в 250 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Липецкой области, судебным приставом было вынесено постановление об ограничении в выезде должника за пределы России.



После этого задолженность по алиментам была полностью погашена.



Липчанам советуют проверить возможное вынесение в отношении них постановлений об ограничении в выезде за пределы России. Информацию о наличии долгов можно узнать, воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Липецкой области.