Здоровье
сегодня, 13:26
Плюсовые температуры не мешают получать обморожения
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67-летний липчанин обморозил ноги, гуляя босиком.
Накануне в областной ожоговый центр с обморожениями ног госпитализирован 67-летний липчанин.
Как GOROD48 рассказал заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина гулял по улице босиком и обморозил обе ступни. При этом мужчина был трезв, его поведение — это последствия перенесённого инсульта.
Как GOROD48 рассказал заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина гулял по улице босиком и обморозил обе ступни. При этом мужчина был трезв, его поведение — это последствия перенесённого инсульта.
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