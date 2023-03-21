Плюсовые температуры не мешают получать обморожения

67-летний липчанин обморозил ноги, гуляя босиком.

Накануне в областной ожоговый центр с обморожениями ног госпитализирован 67-летний липчанин.



Как GOROD48 рассказал заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина гулял по улице босиком и обморозил обе ступни. При этом мужчина был трезв, его поведение — это последствия перенесённого инсульта.