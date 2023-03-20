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сегодня, 17:04

Арестованы уроженцы Донецкой области, подозреваемые в перевозке почти двух килограммов наркотиков

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#наркотики
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Арестованы уроженцы Донецкой области, подозреваемые в перевозке почти двух килограммов наркотиков

15 марта при досмотре автомобиля «Лада Гранта» было обнаружено и изъято 1983,4 грамма мефедрона.

Липецкий районный суд Липецкой области избрал меру пресечения в отношении 20-летних уроженцев Донецкой области — мужчины и женщины, подозреваемых в покушении на незаконный оборот наркотиков.

По версии следствия,15 марта 2023 года в ходе осмотра автомобиля «Лада Гранта» было обнаружено и изъято 1983,4 грамма мефедрона, которые подозреваемые перевозили на автомобиле с целью незаконного сбыта.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, по ходатайству следствия мужчина взят под стражу на 1 месяц 29 дней, а 20-летняя женщина арестована на 2 месяца.

Действия подозреваемых квалифицированы по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. 
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#наркотики
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Комментарии (3)

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Патриот

58 минут назад
То ли ещё будет....
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60+

сегодня, 17:20
Нормальный ход наши пацаны воют на Донбасе а эти тут наркотой промышляют ! На передовую сукина сына вместе с подругой .
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Правда

сегодня, 17:11
Ничего личного,бизнес.Кому война,кому мамка родна.
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