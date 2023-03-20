Арестованы уроженцы Донецкой области, подозреваемые в перевозке почти двух килограммов наркотиков

15 марта при досмотре автомобиля «Лада Гранта» было обнаружено и изъято 1983,4 грамма мефедрона.

Липецкий районный суд Липецкой области избрал меру пресечения в отношении 20-летних уроженцев Донецкой области — мужчины и женщины, подозреваемых в покушении на незаконный оборот наркотиков.



По версии следствия,15 марта 2023 года в ходе осмотра автомобиля «Лада Гранта» было обнаружено и изъято 1983,4 грамма мефедрона, которые подозреваемые перевозили на автомобиле с целью незаконного сбыта.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, по ходатайству следствия мужчина взят под стражу на 1 месяц 29 дней, а 20-летняя женщина арестована на 2 месяца.



Действия подозреваемых квалифицированы по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.