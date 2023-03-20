Железной дороге НЛМК - 90 лет

Управление железнодорожного транспорта НЛМК отметило 90-летний юбилей. Сейчас это крупнейший транспортный узел Юго-Восточной железной дороги. В его составе 18 станций, 134 тепловоза, протяженность рельсовых путей составляет 583 км.

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Торжественный прием для сотрудников и ветеранов управления железнодорожного транспорта провели в корпоративном университете НЛМК. Двадцать сотрудников удостоились звания «Ветеран НЛМК», больше 80 получили корпоративные награды за мастерство и преданность своей профессии.



Начиналось путевое хозяйство НЛМК с транспортного цеха. В его составе была одна станция, три паровоза, десять вагонов и три паровых крана. Железная дорога помогала строить Новолипецкий металлургический завод. А потом стала активно развиваться вместе с предприятием. Последний паровоз здесь остановили в 1968 году, а уже в восьмидесятые освоили капитальные ремонты тепловозов. В девяностые ввели релейное управление, а в двухтысячных компьютеры и микропроцессоры. Сейчас в управлении тестируют беспилотные локомотивы.



- Мы поэтапно идем к реализации проекта «Беспилотный локомотив». Внутри цехов машинист сможет управлять локомотивом не из кабины, а с пульта управления. На миксерных площадках КЦ-1 и КЦ-2 мы успешно провели испытание системы обнаружения препятствий. На участках с малой интенсивностью движения можно эксплуатировать локомотивы на радиоуправлении. Все это повышает производительность труда, безопасность и эффективность перевозок, - рассказал начальник управления железнодорожного транспорта НЛМК Андрей Кропотов.



