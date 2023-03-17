Общество

сегодня, 17:06

У памятника Танкистам выделят полосу для поворота, на Театральной появится световой переход

8 866
#безопасность дорожного движения
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У памятника Танкистам выделят полосу для поворота, на Театральной появится световой переход

Администрация Липецка обсудила меры для ликвидации очагов аварийности.

Уровень аварийности на дорогах, введение ограничения парковки для грузовых автомобилей, мероприятия по повышению безопасности движения легкого транспорта обсуждались на заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. 

По результатам анализа ДТП в Липецке выявлены пять очагов аварийности: Водопьянова, 21б; Ленина, 35; Театральная, 4; Гагарина, 125; кольцо Катукова, сообщил  начальник ОГИБДД УМВД России по Липецку Олег Володин.

О том, как эти очаги будут устраняться, рассказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов. По его словам, на улице Гагарина будет установлен светофор с кнопкой вызова, на участке улицы Водопьянова смонтируют ограждение, установят дополнительные знаки и введут ограничение скорости, на кольце у «Памятника танкистам» выделят полосу для поворота с Октябрьского моста на проспект Победы. На Театральной планируют обустроить современный проекционный пешеходный переход. Возможно, такой же переход появится и на улице Ленина.

Для снижения числа аварий, связанных с наездами на стоящие машины, предполагается запрет на стоянку большегрузов на участках улиц Стаханова, Катукова, Московской. 

Особое внимание начальника ГИББД было обращено на происшествия с участием пассажирского транспорта. В связи с чем мэр Евгения Уваркина поручила председателю департамента транспорта совместно с ГИБДД составить рейтинг перевозчиков, автобусы, которых чаще попадают в аварии.

— Нужно понимать, это случайность или все-таки закономерность. Перевозчики, которые пренебрегают безопасностью пассажиров, не должны обслуживать городские маршруты, — подчеркнула мэр.

Комиссия обсудила правила работы шеринговых компаний. 

— Пока мы предлагаем предпринимателям устанавливать ограничения скорости и запреты для движения на 24 участках с больших пешеходным трафиком, в том числе в парках и скверах, — сказал председатель департамента транспорта Евгений Чекрыжов.

Кроме того, агрегаторы должны будут обозначить места парковки самокатов и следить, чтобы они находились именно там. В противном случае их могут эвакуировать. Также решается, кто будет контролировать соблюдение правил безопасности пользователями и привлекать их к ответственности за нарушения.

В продолжение темы о планах по развитию велокаркаса в городе рассказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов. В этом году основной упор при создании веломаршрутов будет сделан на участках, где не потребуется расширение тротуаров. Департамент рассматривает техническую возможность нанести советующую разметку на улицах Филипченко, Космонавтов, Гагарина, а также на Липовской и Семашко, что позволит соединить новые участки с существующими – на Зегеля, Плеханова и Ленина. Кроме того, будет рассмотрена возможность продления веломаршрута от Соборной площади через Петровский проезд и Нижний парк к Центральному пляжу. Обследование участков начнётся в ближайшее время.

8 866
#безопасность дорожного движения
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Комментарии (8)

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Деятели, очнитесь!

12 минут назад
На Гагарина,125 нет светофора???
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Эраст

23 минуты назад
Надо больше китайских светофоров и скорость ограничить по городу 10 км/ч.
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Укуцу

30 минут назад
На улице Билана от Стаханова в сторону Кривенкова со всех сторон стоят авто.
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Гость из будущего

30 минут назад
ваха, точно,помню Гулевский на этот проезд 12 миллионов выделил,теперь 24 нужно)
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Роман Красулин

32 минуты назад
Не понял что прочитал а разве полосы сейчас нет с октябрьского моста на проспект победы? только ей мало кто пользуется лучше бы подобная полоса шла от заправки у танка в направлении ул Катукова/Меркулова.
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Пешеход

45 минут назад
Проекционные переходы - это бред и деньги на ветер, никак ситуацию они не меняют. В таких местах нужны светофоры или неровности. Ну если цель всех метаний - сделать переход безопасней, а не просто пометаться для вида.
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ваха

55 минут назад
Поворот есть просто нужно ещё раз на него денег выделить из бюджета
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Ник

сегодня, 17:22
Так с Октябрьского моста уже есть выделенный поворот на победы? Ещё один?
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