Общество
16 минут назад
Предпринимателя оштрафовали за две бутылки водки на 100 000 рублей
Спиртное уничтожат.
Арбитражный суд Липецкой области на 100 000 рублей оштрафовал индивидуального предпринимателя за незаконную продажу алкоголя.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе 2022 года в торговом павильоне на улице Циолковского в Липецке были проданы две бутылки водки.
В результате предпринимателя привлекли к ответственности по части 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем)».
Водка будет уничтожена.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе 2022 года в торговом павильоне на улице Циолковского в Липецке были проданы две бутылки водки.
В результате предпринимателя привлекли к ответственности по части 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем)».
Водка будет уничтожена.