Общество
сегодня, 13:59
Рабочий хлебозавода повредил два пальца руки
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Мужчина находится в больнице.
В больницу «Липецк-Мед» накануне поступил 30-летний рабочий. Он повредил два пальца руки на хлебозаводе. Как рассказал заместитель главврача клиники Павел Малыхин, один палец врачам удалось спасти, второй оказался раздроблен. Мужчину оставили в больнице на долечивание.
В Государственную инспекцию труда Липецкой области информация о травмах на производстве поступает через сутки после ЧП.
В Государственную инспекцию труда Липецкой области информация о травмах на производстве поступает через сутки после ЧП.
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