Рабочий хлебозавода повредил два пальца руки

Мужчина находится в больнице.

В больницу «Липецк-Мед» накануне поступил 30-летний рабочий. Он повредил два пальца руки на хлебозаводе. Как рассказал заместитель главврача клиники Павел Малыхин, один палец врачам удалось спасти, второй оказался раздроблен. Мужчину оставили в больнице на долечивание.



В Государственную инспекцию труда Липецкой области информация о травмах на производстве поступает через сутки после ЧП.