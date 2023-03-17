Общество
9 минут назад
46-летней женщине ещё в 2019 году был отключен газ за долги, но это не помешало им пользоваться
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Теперь женщина заплатит штраф за самовольное подключение к газопроводу и погасит начисленную плату.
Мировой судья Данковского судебного участка №2 на 5 000 рублей оштрафовал 46-летнюю женщину за самовольное подключение к газопроводу.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2019 году женщине был отключен газ за долги, однако при проверке 20 декабря 2022 года был выявлен факт самовольного подключения к газопроводу.
Помимо штрафа, женщине придётся погасить начисленную по мощности оборудования и количеству календарных дней плату — более 60 тысяч рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2019 году женщине был отключен газ за долги, однако при проверке 20 декабря 2022 года был выявлен факт самовольного подключения к газопроводу.
Помимо штрафа, женщине придётся погасить начисленную по мощности оборудования и количеству календарных дней плату — более 60 тысяч рублей.
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