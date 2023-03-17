46-летней женщине ещё в 2019 году был отключен газ за долги, но это не помешало им пользоваться

Теперь женщина заплатит штраф за самовольное подключение к газопроводу и погасит начисленную плату.

Мировой судья Данковского судебного участка №2 на 5 000 рублей оштрафовал 46-летнюю женщину за самовольное подключение к газопроводу.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2019 году женщине был отключен газ за долги, однако при проверке 20 декабря 2022 года был выявлен факт самовольного подключения к газопроводу.



Помимо штрафа, женщине придётся погасить начисленную по мощности оборудования и количеству календарных дней плату — более 60 тысяч рублей.

