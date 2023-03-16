Общество
сегодня, 16:32
В районе Сокольского пляжа трое детей прыгали по плавающим льдинам
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Рискованное развлечение остановили спасатели.
Сегодня спасатели патрулировали территорию Сокольского пляжа. Как сообщает городское управление по делам ГО и ЧС, возле берега плавали небольшие льдины и по ним пытались прыгать трое мальчиков.
«Рискованные занятия были быстро пресечены спасателями. Ребятам разъяснили опасность сомнительных развлечений и, предварительно «переписав», отправили по домам», - рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Липецка.
Спасатели просят родителей не отпускать детей к реке и другим водоёмам без присмотра взрослых. В затонах лёд пока сохраняется, но и он стремительно тает. В минувший понедельник спасатели уже вытащили провалившуюся под ледв пойме реки у села Сырского пожилую женщину. Липчанку отвезли в больницу с переохлаждением.
Напомним, в Липецке действует постановление об ограничении выхода на лед водоёмов при становлении и таянии льда. За нарушение грозит штраф.
«Рискованные занятия были быстро пресечены спасателями. Ребятам разъяснили опасность сомнительных развлечений и, предварительно «переписав», отправили по домам», - рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Липецка.
Спасатели просят родителей не отпускать детей к реке и другим водоёмам без присмотра взрослых. В затонах лёд пока сохраняется, но и он стремительно тает. В минувший понедельник спасатели уже вытащили провалившуюся под ледв пойме реки у села Сырского пожилую женщину. Липчанку отвезли в больницу с переохлаждением.
Напомним, в Липецке действует постановление об ограничении выхода на лед водоёмов при становлении и таянии льда. За нарушение грозит штраф.
4 770
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Правда
Зимний рыбак
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