Общество

сегодня, 16:32

В районе Сокольского пляжа трое детей прыгали по плавающим льдинам

4 770
#дети #спасатели
4
В районе Сокольского пляжа трое детей прыгали по плавающим льдинам

Рискованное развлечение остановили спасатели.

Сегодня спасатели патрулировали территорию Сокольского пляжа. Как сообщает городское управление по делам ГО и ЧС, возле берега плавали небольшие льдины и по ним пытались прыгать трое мальчиков.

«Рискованные занятия были быстро пресечены спасателями. Ребятам разъяснили опасность сомнительных развлечений и, предварительно «переписав», отправили по домам», - рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Липецка.

Спасатели просят родителей не отпускать детей к реке и другим водоёмам без присмотра взрослых. В затонах лёд пока сохраняется, но и он стремительно тает. В минувший понедельник спасатели уже вытащили провалившуюся под ледв пойме реки у села Сырского пожилую женщину. Липчанку отвезли в больницу с переохлаждением.

Напомним, в Липецке действует постановление об ограничении выхода на лед водоёмов при становлении и таянии льда. За нарушение грозит штраф.
4 770
#дети #спасатели
4

Комментарии (4)

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002

19 минут назад
В детстве для нас это было обычное развлечение весной.Сейчас современное поколение опасно в магазин отпустить.Оги ничего не умеют.Только смартфоны и т.п.,а к жизни не приспособлены.
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Правда

25 минут назад
Мне мама в конце 60х хворостиной провела профилактику за катание на льдинах.На всю жизнь запомнил.Спасибо мамуля.
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Зимний рыбак

36 минут назад
спасатели уже вытащили провалившуюся под лед в пойме реки у села Сырского пожилую женщину. Раньше к этой женщине в больницу спасатетели пришли бы с букетом цветов, а сейчас с квитанцией о штрафе
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60+

43 минуты назад
Да кто детстве в половодье не катался на льдинах ? Покажите мне этого не доделка .
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