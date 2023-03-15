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Оглашён приговор по убийству 19-летнего Ярослава Колесникова
Один из знакомых погибшего получил 14 лет и 2 месяца, другой - 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.
24-летний Дмитрий Ткаченко по той же статье получил 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.
Каждый их осужденных также получил по году ограничения свободы и должен выплатить матери погибшего по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор ещё не вступил в силу.
Напомним, вечером 4 апреля 2020 года на остановке в районе 10 Шахты пьяные Дмитрий Ткаченко и Владислав Болотов сначала избили своего знакомого Ярослава Колесникова - подозреваемые нанесли парню не менее 30 ударов кулаками и ногами по всему телу, в том числе по голове, а потом отвели его к водоему в районе военного аэродрома, где сбили с ног ударом палки по голове, после чего затащили и погрузили его в воду, удерживая, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Друзья с места преступления скрылись.
А 5 апреля тело потерпевшего нашел садовод, направлявшийся на велосипеде на дачный участок, и сообщил в правоохранительные органы. Согласно выводам судмедэкспертов, парень умер от утопления.
Изначально обвинение в убийстве было предъявлено только Владиславу Болотову, а Дмитрия Ткаченко обвинили в совершении умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Дела направили в суды, но летом 2021 года их вернули прокурору. В октябре 2021 дела были соединены следствием в одно производство, в мае 2022 года обоим обвиняемым предъявлена окончательная редакция обвинения по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. Дело поступило на рассмотрение в Липецкий областной суд, но вскоре вновь было возвращено прокурору с отметкой, что обвинительное заключение составлено с нарушениями УПК: как ранее пояснили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда, по делу было вынесено постановление о возврате дела прокурору по части 1 статьи 237 УПК РФ, для устранения препятствий рассмотрения дела судом: оказалось, что следователь, который вёл дело в 2021 году, был допрошен и в качестве свидетеля. После исправления недочётов дело снова начал рассматривать областной суд.
Мама погибшего Татьяна Колесникова считает, что причиной гибели ее сына стал конфликт из-за наркотиков. Она предполагает, что сын употреблял «соли», которые покупал наркотики вскладчину со знакомыми, но в этот раз что-то пошло не так.
В день гибели - это была суббота он пил пиво в подъезде и на кухне с другими товарищами, а потом заказывал наркотики-«соли» по интернету, денег не хватало, они ходили к банкомату докладывать деньги. Когда сын вернулся, он заявил: «О, какая-то хрень», а после «Максим с 10-го» обещал ему что-то отсыпать. Ярослав позвал мать поехать с собой забрать наркотики, но та не поехала, он хлопнул дверью и ушёл. Больше живым сына она не видела.