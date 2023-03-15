Происшествия

42 минуты назад

Отстоять конфискованный за пьяную езду кредитный автомобиль «Шевроле» не удалось

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#пьяная езда #ПДД #нарушение
Отстоять конфискованный за пьяную езду кредитный автомобиль «Шевроле» не удалось

Лишившийся за пьяную езду машины и водительских прав на 6 лет мужчина подал апелляционную жалобу в Липецкий областной суд.

Липецкий областной суд рассмотрел жалобу осужденного за пьяную езду водителя на решение Тербунского районного суда. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, ещё в декабре прошлого года Тербунский районный суд Липецкой области вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины по части 2 статьи 264.1 УК РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения при наличии судимости за совершение аналогичного правонарушения. Мужчина уже был осужден по части 1 статьи 264.1 УК РФ за пьяную езду 16 июня 2022 года, но спустя четыре месяца снова попался на том же.

Наряд ДПС остановил автомобиль 37-летнего мужчины вечером 15 октября у магазина «Пятерочка» на улице Октябрьской в Тербунах. Автоинспекторы заметили у водителя явные признаки опьянения – запах изо рта и нечленораздельную речь. Медицинское освидетельствование показало 0,231 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель объяснил, что пил до двух часов ночи, а около 17:00 решил поехать в «Пятерочку».

В результате мужчине назначили 2 года ограничения свободы, лишили водительских прав на 6 лет (с учётом присоединения ранее неотбытого наказания за пьяную езду), кроме того, суд принял решение о конфискации в пользу государства его автомобиля «Шевроле Эпика».

Но водитель решил обжаловать приговор и попросил отменить конфискацию автомобиля «Шевроле». Мужчина ссылался на то, что имеет на иждивении малолетнего ребёнка, и что его заработная плата составляет менее 30 000 рублей. Также он сообщил, что состоит в гражданском браке и купил конфискованную машину в кредит совместно с гражданской супругой.

Но Липецкий областной суд счёл приговор Тербунского районного суда справедливым, не нашёл оснований для его смягчения и оставил его без изменения.
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#пьяная езда #ПДД #нарушение

Комментарии (2)

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Жёстко

16 минут назад
но справедливо. По другому они не понимают. Рано или поздно доездился бы до пьяной аварии, возможно с летальным исходом
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Вася

18 минут назад
на 30000 ладу гранту берут а не шевроле
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