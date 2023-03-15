Сегодня в Липецке: Эволюция рока и сколько времени нужно хранить платёжки по ЖКХ

Рассказываем все самое главное про наступающую среду.

Значит, весна

Погода не оставляет сомнений – весна в этом году ранняя. Столбик термометра в Липецке уже сейчас поднимется до 7-9 градусов тепла. День пройдёт без существенных осадков.







Кто сегодня без воды

Отключения воды сегодня с 10:00 до 20:00 произойдут на улицах Левобережной, 1, 1а, 1б; Папина, 1; Степана Разина, 1, а также в частном секторе Тракторного на улицах Докучаева, Матросова, Ковалевской, Новоселов, Лобачевского, О. Кошевого, Панфилова, Партизанской, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской.







Кому отключат свет

Плановые отключения света сегодня днём произойдут на улицах Зегеля, 1, 1а, 17, , 21, 23, 23а, 25а; Соборной, 1,3; Филипченко, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6, 8/4, а также на площади Ленина, улицах Жуковского и Космонавтов.







Пробки

И в середине недели никуда не деться от заторов, которые начинают собираться с раннего утра. Мы желаем нашим читателям наилучшего, поэтому в который раз советуем – лучше потратить утром пару минут на изучение дорожной обстановки в городе с помощью «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений, чем опоздать на работу. Приложения помогут выбрать наиболее быстрый и оптимальный маршрут.

Эволюция рока (18+)

Сегодня в Липецке не много концертов, но зато в Дому музыки (ул. П.Осипенко, 18) приготовили по-настоящему огненное шоу.







Программу «Эволюция рока» представит Липецкий духовой оркестр. Команду художественного руководителя и главного дирижёра Заслуженного артиста РФ Александра Калмыкова усилит главный дирижёр государственного оркестра «Держава» Кирилл Ильин из Ульяновска, который сядет за пульт. Солировать будут вокалисты Маргарита Петрухина и Михаил Труфанов, гитарист Дмитрий Данилов, виолончелистка Эльвира Бокова.

В программе прозвучат хиты из репертуара легендарных рок-групп.

Учи русский (12+)

Увы, но говорить по-русски правильно дано не многим из ныне живущих.

Немного исправить ситуацию помогут сегодня в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). Здесь в 17:00 начнётся заседание клуба «Филология». Под чутким руководством учителя русского языка и литературы Ольги Дулиной гости обогатят свой лексикон, отработают умение грамотно и развернуто выражать мысли на заданную тему, повторят правила и языковые нормы. Будет полезно для старшеклассников, в том числе желающих поступить в языковые вузы.

Узнать подробности и записаться на занятия можно по телефону (4742) 27-02-60.

Магия мундира (6+)

Возможно, вы тоже относитесь к людям, который считают, что самая красивая одежда – военная форма. Тогда вам обязательно нужно в «Городскую управу» - музей с таким названием работает на Октябрьской, 57.

Сейчас там проходит выставка «Магия мундира». На ней представлена форму служивых первой половины XIX века – головные уборы, шинели, сюртуки. Гости выставки узнают, как менялся костюм, сколько стоило полное обмундирование, как выглядят «Эполеты — крылья Амура» и услышат легенду про «Воротник-отцеубийцу». Каждая деталь мундира призвана рассказать многое: как о самом времени, так и о том, кто её носил.

Музей работает со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

В честь юбилея Сергея Михалкова (6+)

13 марта исполнилось 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова, автора трёх гимнов нашей страны, множества стихов и главного произведения про советскую милицию – поэтического сериала «Дядя Стёпа».



Кадр из мультфильма



Событие стало бы совсем незаметным в Липецке, если бы в библиотеке «Солнечной» (ул. Сиреневая, 3а) не открыли бы книжную выставку, посвященную гимнописцу. Здесь представлены знаменитые книги: «Праздник непослушания», «Сон с продолжением», «Сказки о маленьких зверятах», серия книг о Дяде Стёпе, любимые стихи и сказки: можно выбрать и почитать.

Библиотека работает с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, по воскресеньям с 9:00 до 17:00.

В РВК «Липецк» меняются номера телефонов

Мы уже сообщали об этом, но повторение лишним не будет, ведь старые телефонные номера РВК «Липецк» перестанут отвечать как раз сегодня. Новые цифры: (4742) 23-60-48 для звонков со стационарных телефонов и *6048 –с мобильных устройств.







Вы готовы стать волонтёром?

Если даже не готовы, то ответьте хотя бы на вопросы о своём отношении к добровольческой деятельности. На Платформе обратной связи стартовал опрос «Мотивация молодёжи к добровольческой деятельности». У респондентов спрашивают, что по их мнению – главная мотивация молодёжи при занятии добровольчеством, в какой сфере для них предпочтительнее быть волонтёром и популярно ли это направление среди липчан.

Напомним, пройти опрос можно и с помощью учётной записи портала Госуслуг. Все данные респондентов используются в обезличенном виде в формате статистики. Пройти опрос можно до 26 марта.

Храните квитанции об оплате ЖКХ в сберегательном банке (зачёркнуто)

Как говорится, без бумажки ты – букашка. Специалисты «Роскачества» советуют хранить квитанции об оплате услуг ЖКЖ 3 года. Давайте разберёмся зачем и почему именно три? В ведомстве подчеркнули, что добросовестным плательщикам опасаться нечего. Но тут же оговорились: а что если ваши средства не доходили до ресурсоснабжающих организаций? Как потом доказать, кто не платил – вы или посредник, например, управляющая компания?







В "Роскачестве" считают считают, что в 99 процентах случаев лишние подтверждения всё-таки не понадобятся. Но они могут пригодиться, если:

- Вы столкнулись с недобросовестной УК или посредником платежа;

- УК сменилась и возникла неразбериха;

- У вас подключён Автоплатёж ЖКХ, но тариф вырос и начал копиться долг.

Срок в 3 года тоже объясняется просто – в случае судебного разбирательства, вы можете заявить о сроках исковой давности, а он составляет как раз 3 года.

Далее в Роскачестве дали несколько советов:

- Если вы платите онлайн, то сохраняйте сканы платёжек;

- Банк может предоставить вам выписки по всем вашим платежам за 3 года, но поиск рискует оказаться долгим. Распечатывать бумажные квитанции всё-таки надёжнее;

- Подтверждения банковской оплаты тоже не будут лишними.

Дорогие липчане! Советуем вам не иметь долгов в наше непростое время. А ещё желаем быть всегда в курсе всех новостей (это и с долгами может помочь разобраться, и новых не накопить), которые вы всегда найдёте на GOROD48. С нами вы будете всегда информированы обо всём самом главном, не пропустите ни интересной выставки, ни смены телефонного номера важной организации. Оставайтесь с нами, мы ждём вас снова и снова.