В частном секторе Тракторного отключат холодную воду

15 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города – с неудобствами из-за отключения холодной воды столкнутся жители 15 улиц Липецка, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть Левого берега – дома №№ 1, 1а, 1б по улице Левобережной, № 1 по улице Степана Разина. Машина с водой для питья будет находиться возле дома № 1 по улице Степана Разина.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в частном секторе района Тракторного – на улицах О. Кошевого, Матросова, Панфилова, Докучаева, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Украинской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Новоселов, 17.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 1в по улице Папина – цистерна с водой для питья подъедет к вышеуказанному дому.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



