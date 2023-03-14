Здоровье

31 минуту назад

Заболеваемость ОРВИ снизилась на 30%

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#ОРВИ #грипп #коронавирус
Заболеваемость ОРВИ снизилась на 30%

Это связывают с низкой обращаемостью за медицинской помощью больных с легкими формами острых респираторных инфекций в праздничные дни.

В Липецкой области на минувшей неделе отмечено резкое снижение количества случаев коронавируса, гриппа и других ОРВИ, что связывают с низкой обращаемостью за медицинской помощью больных с легкими формами острых респираторных инфекций в праздничные дни.

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за неделю с 6 по 12 марта было зарегистрировано 556 случаев коронавируса, 5 795 случаев ОРВИ (из них 22 случая гриппа, преобладает вирус грипп В).

Заболеваемость ОРВИ оказалась на 30% ниже уровня предыдущей недели.

Среди заболевших 53,3% — дети в возрасте до 14 лет.

В Липецке зарегистрировано 3 579 случаев ОРВИ, из них 15 случаев гриппа (преобладает грипп В). Заболеваемость в Липецке оказалась ниже, чем на предыдущей неделе, на 33-39%.

По результатам лабораторных исследований материала от больных ОРВИ преобладают вирусы гриппа – 56% (21 случай грипп В, один случай — грипп А), риновирусы и парагрипп (по 10%), РС- и аденовирусы (по 8%), 2-5% положительных проб представлены бокавирусом и вирусными микст-инфекциями.
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#ОРВИ #грипп #коронавирус

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