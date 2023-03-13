4-летний мальчик попал в больницу после аварии на трассе «Дон»

За три дня на дорогах области два человека погибли и семеро пострадали.

Первая авария со смертельным исходом случилась вечером 10 марта в Елецком районе на дороге «Южный подъезд к Ельцу»: автомобиль «Фольксваген», которым управляла 28-летняя женщина, сбил 40-летнего мужчину. От полученных травм он умер на месте.



12 марта в Ельце около пяти часов утра на улице Задонской перевернулась «Лада Веста» с 31-летней женщиной за рулем. От полученных травм женщина-водитель погибла.



В двух авариях пострадали дети. 11 марта в Липецке на улице Ильича в столкновении автомобилей «Хендай» под управлением 33-летнего водителя и «Киа» с 35-летним водителем получил травму 8-летний мальчик - пассажир второй машины. После оказания медицинской помощи его отправили домовй.



В это же день в Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись грузовик «ДАФ» 60-летнего водителя и легковой автомобиль «Киа» с 62-летним мужчиной за рулем. С места аварии госпитализированы два пассажира «Киа», в том числе 4-летний мальчик.



По данным ГИБДД, за три дня автоинспекторы зарегистрировали еще 53 аварии, они обошлись без пострадавших.





