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4-летний мальчик попал в больницу после аварии на трассе «Дон»

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#авария #ДТП
4-летний мальчик попал в больницу после аварии на трассе «Дон»

За три дня на дорогах области два человека погибли и семеро пострадали.

Первая авария со смертельным исходом случилась вечером 10 марта в Елецком районе на дороге «Южный подъезд к Ельцу»: автомобиль «Фольксваген», которым управляла 28-летняя женщина, сбил 40-летнего мужчину. От полученных травм он умер на месте.

12 марта в Ельце около пяти часов утра на улице Задонской перевернулась «Лада Веста» с 31-летней женщиной за рулем. От полученных травм женщина-водитель погибла. 

В двух авариях пострадали дети. 11 марта в Липецке на улице Ильича в столкновении автомобилей «Хендай» под управлением 33-летнего водителя и «Киа» с 35-летним водителем получил травму 8-летний мальчик - пассажир второй машины. После оказания медицинской помощи его отправили домовй.

В это же день в Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись грузовик «ДАФ» 60-летнего водителя и легковой автомобиль «Киа» с 62-летним мужчиной за рулем. С места аварии госпитализированы два пассажира «Киа», в том числе 4-летний мальчик.

По данным ГИБДД, за три дня автоинспекторы зарегистрировали еще 53 аварии, они обошлись без пострадавших.
 

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#авария #ДТП

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