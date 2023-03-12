В России

43 минуты назад

Мужчина выпрыгнул с седьмого этажа, спасаясь от пожара

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В Москве россиянин остался жив после прыжка из окна седьмого этажа. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, ЧП произошло в многоквартирном доме на Кронштадтском бульваре. Чтобы спастись от пожара, мужчине пришлось выпрыгнуть из окна. Когда пламя потушили, пожарные обнаружили три очага возгорания в квартире, также был включен газ. Как сообщает Telegram-канал SHOT, пострадавший сам устроил поджог своего жилища.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Пострадавший находится в медучреждении.
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