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43 минуты назад
Мужчина выпрыгнул с седьмого этажа, спасаясь от пожара
В Москве россиянин остался жив после прыжка из окна седьмого этажа. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, ЧП произошло в многоквартирном доме на Кронштадтском бульваре. Чтобы спастись от пожара, мужчине пришлось выпрыгнуть из окна. Когда пламя потушили, пожарные обнаружили три очага возгорания в квартире, также был включен газ. Как сообщает Telegram-канал SHOT, пострадавший сам устроил поджог своего жилища.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Пострадавший находится в медучреждении.
По данным агентства, ЧП произошло в многоквартирном доме на Кронштадтском бульваре. Чтобы спастись от пожара, мужчине пришлось выпрыгнуть из окна. Когда пламя потушили, пожарные обнаружили три очага возгорания в квартире, также был включен газ. Как сообщает Telegram-канал SHOT, пострадавший сам устроил поджог своего жилища.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Пострадавший находится в медучреждении.