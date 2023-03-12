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Статистика: на продуктах питания липчане экономили сильнее, чем на непродовольственных товарах

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#статистика #торговля
Статистика: на продуктах питания липчане экономили сильнее, чем на непродовольственных товарах

Оборот розничной торговли в январе 2023 года в Липецкой области потерял по сравнению с прошлогодним январем как в продажах пищевыми продуктами, так и непродовольственными товарами – сокращение торговли продуктами питания оказалось заметнее, следует из данных Липецкстата.

26,1 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе 2023 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года он сократился в сопоставимых ценах на 5,3%. В расчете на душу населения пришлось 23,2 тысячи рублей, сообщает Липецкстат.

Торговля непродовольственными товарами снова стала преобладать – на ее долю по итогам первого месяца пришлось 52%. Год назад на продажи в этой категории приходилось 49,7%.

Всего на непродовольственные товары жители Липецкой области потратили в январе почти 13,6 миллиарда рублей – за год объем розничных продаж сократился в сопоставимых ценах на 3,1%. Торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями по данным статистики сократилась заметнее – на 7,5%, - и составила 12,5 миллиарда рублей.

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,6% от оборота розничной торговли, отмечает Липецкстат. Оборот общественного питания в январе 2023 года составил 822,2 миллиона рублей, или 97,6% (в сопоставимых ценах) к прошлогоднему январю. В расчете на душу населения – 730 рублей.
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#статистика #торговля

Комментарии (5)

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Смех

36 минут назад
Мы есть - то, что мы есть !, вообще-то - "Мы есть то, что мы едим" (Гиппократ), а то получается, как у того мужа, который глядя на обедавшую жену, сказал с нежностью: "Счастье есть. И оно не может не есть"))).
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Патриот

38 минут назад
Нынешнее поколение предпочитают хлебу смартфон.
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Мы есть - то, что мы есть !

45 минут назад
Экономия на еде- огромный шаг к вымиранию!!!!
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Стремлюсь

50 минут назад
Свести расходы на жрачку к минимуму, эдак к 3000 в месяц.
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Смех

сегодня, 11:09
Это потому, что продовольственные товары дорожают быстрее других. Голод-один из базовых человеческих инстинктов, его утоление невозможно "выключить", торговля это учитывает))).
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