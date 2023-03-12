Статистика: на продуктах питания липчане экономили сильнее, чем на непродовольственных товарах

Оборот розничной торговли в январе 2023 года в Липецкой области потерял по сравнению с прошлогодним январем как в продажах пищевыми продуктами, так и непродовольственными товарами – сокращение торговли продуктами питания оказалось заметнее, следует из данных Липецкстата.

26,1 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе 2023 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года он сократился в сопоставимых ценах на 5,3%. В расчете на душу населения пришлось 23,2 тысячи рублей, сообщает Липецкстат.



Торговля непродовольственными товарами снова стала преобладать – на ее долю по итогам первого месяца пришлось 52%. Год назад на продажи в этой категории приходилось 49,7%.



Всего на непродовольственные товары жители Липецкой области потратили в январе почти 13,6 миллиарда рублей – за год объем розничных продаж сократился в сопоставимых ценах на 3,1%. Торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями по данным статистики сократилась заметнее – на 7,5%, - и составила 12,5 миллиарда рублей.



Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,6% от оборота розничной торговли, отмечает Липецкстат. Оборот общественного питания в январе 2023 года составил 822,2 миллиона рублей, или 97,6% (в сопоставимых ценах) к прошлогоднему январю. В расчете на душу населения – 730 рублей.