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Статистика: на продуктах питания липчане экономили сильнее, чем на непродовольственных товарах
Оборот розничной торговли в январе 2023 года в Липецкой области потерял по сравнению с прошлогодним январем как в продажах пищевыми продуктами, так и непродовольственными товарами – сокращение торговли продуктами питания оказалось заметнее, следует из данных Липецкстата.
Торговля непродовольственными товарами снова стала преобладать – на ее долю по итогам первого месяца пришлось 52%. Год назад на продажи в этой категории приходилось 49,7%.
Всего на непродовольственные товары жители Липецкой области потратили в январе почти 13,6 миллиарда рублей – за год объем розничных продаж сократился в сопоставимых ценах на 3,1%. Торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями по данным статистики сократилась заметнее – на 7,5%, - и составила 12,5 миллиарда рублей.
Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,6% от оборота розничной торговли, отмечает Липецкстат. Оборот общественного питания в январе 2023 года составил 822,2 миллиона рублей, или 97,6% (в сопоставимых ценах) к прошлогоднему январю. В расчете на душу населения – 730 рублей.
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