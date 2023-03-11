Происшествия

сегодня, 09:14

Злоумышленница шесть лет водила за нос многодетную семью

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#Мошенничество #УМВД
Злоумышленница шесть лет водила за нос многодетную семью

Добычей расторопной дамы стали 103 тысячи рублей.

Жительница Усманского района под предлогом оказания помощи, похитила 103 тысячи рублей у многодетной семьи.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, следственными органами полиции возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Усманского района по статье 159 УК РФ «Мошенничество». ⠀

По данным следствия, в 2017 году фигурантка убедила свою 33-летнюю знакомую, что может оказать ей помощь в оформлении субсидии на улучшение жилищных условий. Злоумышленница заверила, что обладает опытом в решении данного вопроса и готова помочь в сборе необходимых документов. За посредничество многодетная мама заплатила подруге 103 тысячи рублей.

В 2019 году потерпевшая решила уточнить, как продвигается ее очередь и самостоятельно обратилась в госорганизацию. Но там женщине сообщили, что ее фамилии в списках нет, и никогда не было в списке претендентов на выплату. Потерпевшая обратилась за разъяснением к своей знакомой, которая в очередной раз уверила ее, что все находится под ее контролем. Так и не дождавшись выполнения договорных обязательств, в феврале текущего года потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

1 938
#Мошенничество #УМВД

Комментарии (1)

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Ч

41 минуту назад
Самый надёжный способ - это действовать по закону и , точка .
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