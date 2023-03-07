В Липецке задержали курьера-закладчика

Подозреваемый арестован.

В Липецке задержали 33-летнего жителя одной из республик ближнего зарубежья по подозрению в незаконном обороте наркотиков.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, полицейские изъяли у мужчины 20 свертков c веществом, содержащим в своем составе мефедрон, общей массой около 13,24 грамма.По версии следствия, задержанный хранил наркотики с целью дальнейшего сбыта через тайники в Липецке.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».Подозреваемый арестован.