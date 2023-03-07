Происшествия

37 минут назад

В Липецке задержали курьера-закладчика

475
#наркотики
В Липецке задержали курьера-закладчика

Подозреваемый арестован.

В Липецке задержали 33-летнего жителя одной из республик ближнего зарубежья по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, полицейские изъяли у мужчины 20 свертков c веществом, содержащим в своем составе мефедрон, общей массой около 13,24 грамма.

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По версии следствия, задержанный хранил наркотики с целью дальнейшего сбыта через тайники в Липецке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Подозреваемый арестован.
475
#наркотики

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