Ращупкин выиграл чемпионат России, Провоторова взяла первую медаль на взрослом уровне

Наши взяли две медали на главных зимних соревнованиях страны.

Чемпионат России по лёгкой атлетике в столичном манеже ЛФК ЦСКА сложился как никогда удачно для липецких спортсменов.

Чемпионом страны в бега на 800 метров стал 25-летний уроженец Лебедяни Игорь Ращупкин. В предварительном забеге он показал третий результат – 1 минута 49,64 секунды.

Любопытно, что в финале ни один из спортсменов не сумел улучшить свои показатели, Ращупкин победил рывком на финише с результатом чуть хуже – 1:50,76. Второе место занял Сергей Дубровский из Белгорода – 1:50,88, а третье Никита Егоров из Ульяновска - 1.51,17.



Победа Игоря Ращупкина



Игорь вернул себе титул чемпиона России на 800 метров, ранее он уже становился им в 2021 году. В победном интервью Ращупкин признал, что находится не на пике формы, но для победы вполне хватило.

- Результаты в этом сезоне у меня были не очень высокими, и я предчувствовал, что в финальном забеге развернётся тактическая борьба с «разборкой» на финише. Так и получилось. Всё сложилось именно так, как хотелось, - сказал новоиспечённый 2-кратный чемпион страны.



Интервью Ращупкина после финала

Восторженных аплодисментов заслужила и Софья Провторова. Всего неделю назад ставшая чемпионкой России среди юниорок до 23-х лет в беге на 60 и 200 метров липчанка впервые поднялась на пьедестал почёта в главных взрослых соревнованиях.

Софья вновь бежала 200 метров. Её результат – 23,50 секунды принёс ей «серебро» (неделю назад в юниорском финале было 23,30 – личный рекорд спортсменки).

Победительницей стала тала Анастасия Романова из Санкт-Петербурга – 23,16, а компанию девчатам на третьей ступени пьедестала составила Полина Шауло из Брянска - 24,04.



Финал с участием Софьи Провоторовой



Дистанция 200 метров, правда, была выведена из программы чемпионата России, забеги на ней назывались всероссийскими соревнованиями, но сути это не меняет: Провторова по факту – вторая бегунья страны.

В секторе для прыжков в высоту выступала липчанка Кристина Королёва. Казалось, судьба давала шанс – извечная конкурентка нашей «летающей спортсменки» олимпийская чемпионка Мария Ласицкене чемпионат России пропускала. Но Кристина не смогла справиться с высотой на отметке 191 см и с результатом 188 см заняла 5-е место. Чемпионат выиграла москвичка Наталья Спиридонова, покорившая высоту в 194 см.

Остальные наши участники были далеки от пьедестала. В бега на 60 метров Василий Касторных занял 18-е место (6,98 в полуфинале). В беге на 400 метров Антон Чурилов с результатом 49,29 занял общее 30-е место среди 51 участника, а Андрей Ефремов выиграл свой предварительный забег, но получил дисквалификацию за выход за пределы дорожки. Даже чемпион Ращупкин на дистанции 1500 метров занял скромное 19-е место - 3.53,32.

Медалей у нас могло быть и больше, но самая известная липецкая легкоатлетка многократная чемпионка России в беге на длинные дистанции Елена Коробкина второй год пропускает зимний сезон.



Фото из архива Софьи Провоторовой

