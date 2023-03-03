Происшествия

53 минуты назад

Двое бывших полицейских обвиняются в вымогательстве и получении взятки

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#взятка
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Двое бывших полицейских обвиняются в вымогательстве и получении взятки

Дело о взятке направлено в суд.

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела двух бывших оперуполномоченных полиции, обвиняемых по п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в значительном размере).

«По данным следствия, обвиняемые, действуя совместно вопреки интересам службы в целях незаконного обогащения, получили от местного жителя, имевшего при себе синтетический наркотик, взятку в размере 35 тысяч рублей. Денежное вознаграждение бывшие сотрудники полиции потребовали за не доставление его в дежурную часть для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств», - говорится в сообщении областного управления следственного комитета.

Часть денег обвиняемые получили в сентябре 2021 года. При передаче оставшейся суммы их задержали сотрудники отдела собственной безопасности УМВД России по Липецкой области.

298
#взятка
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