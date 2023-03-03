53 минуты назад
Двое бывших полицейских обвиняются в вымогательстве и получении взятки
Дело о взятке направлено в суд.
«По данным следствия, обвиняемые, действуя совместно вопреки интересам службы в целях незаконного обогащения, получили от местного жителя, имевшего при себе синтетический наркотик, взятку в размере 35 тысяч рублей. Денежное вознаграждение бывшие сотрудники полиции потребовали за не доставление его в дежурную часть для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств», - говорится в сообщении областного управления следственного комитета.Часть денег обвиняемые получили в сентябре 2021 года. При передаче оставшейся суммы их задержали сотрудники отдела собственной безопасности УМВД России по Липецкой области.