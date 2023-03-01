Происшествия
42 минуты назад
Полиция задержала одного из предполагаемых участников ночной драки с охраной в ТРЦ «Малибу»
Задержанному 27 лет, остальных участников драки полицейские еще разыскивают.
Напомним, ночью 28 февраля в ТРЦ «Малибу» произошла массовая драка. В потасовке сошлись четверо посетителей ТРЦ и двое охранников.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сразу после поступления сообщения от охраны о драке в ТРЦ прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские задержали одного из предполагаемых участников потасовки — 27-летнего мужчинц. Личность остальных участников конфликта пока устанавливают.
В драке пострадал 62-летний охранник — степень причинённого его здоровью вреда определит судебно-медицинская экспертиза.
По версии охранников, в 0:30 четверо посетителей вышли с последнего киносеанса не только нетрезвыми, но и с пластиковой бутылкой пива в руках. Охранники пытались выпроводить их из ТРЦ, который уже закрывался. После чего началась драка.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сразу после поступления сообщения от охраны о драке в ТРЦ прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские задержали одного из предполагаемых участников потасовки — 27-летнего мужчинц. Личность остальных участников конфликта пока устанавливают.
В драке пострадал 62-летний охранник — степень причинённого его здоровью вреда определит судебно-медицинская экспертиза.
По версии охранников, в 0:30 четверо посетителей вышли с последнего киносеанса не только нетрезвыми, но и с пластиковой бутылкой пива в руках. Охранники пытались выпроводить их из ТРЦ, который уже закрывался. После чего началась драка.