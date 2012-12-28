Более 600 сотрудников НЛМК оформили специальные пропуска на велосипеды

На Новолипецком металлургическом комбинате начался велосезон. Сотрудники получают специальные пропуска для проезда через проходные на велосипедах. Такой возможностью уже воспользовались более 600 человек. Заявки продолжают поступать в бюро пропусков.

На двухколесном транспорте сотрудники могут добраться до своих рабочих мест. Стоянки для велосипедов обустроены у каждого подразделения НЛМК. Все они выполнены в едином стиле – в виде стальных пружин. Система велопарковок комбината объединяет свыше 20 локаций.— Каждую весну я с машины пересаживаюсь на двухколесный транспорт, потому что это полезно для здоровья. Полчаса на работу и полчаса с работы на велосипеде заменяют тренировку в зале. Есть и другие плюсы — не стою в пробках. На работу приезжаю в хорошем настроении, с таким же возвращаюсь домой. Весомый вклад и в экологию вношу. Велосипед – транспорт «зеленый», — рассказал резчик холодного металла Цеха трансформаторной стали НЛМК Роман Ефимьев.