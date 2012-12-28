Сегодня в Липецке: вечер мистики, концерт юных гениев и как соискатели обманывают работодателей
НЛМК Live
690
вчера, 16:07
1
Более 600 сотрудников НЛМК оформили специальные пропуска на велосипеды
На Новолипецком металлургическом комбинате начался велосезон. Сотрудники получают специальные пропуска для проезда через проходные на велосипедах. Такой возможностью уже воспользовались более 600 человек. Заявки продолжают поступать в бюро пропусков.
— Каждую весну я с машины пересаживаюсь на двухколесный транспорт, потому что это полезно для здоровья. Полчаса на работу и полчаса с работы на велосипеде заменяют тренировку в зале. Есть и другие плюсы — не стою в пробках. На работу приезжаю в хорошем настроении, с таким же возвращаюсь домой. Весомый вклад и в экологию вношу. Велосипед – транспорт «зеленый», — рассказал резчик холодного металла Цеха трансформаторной стали НЛМК Роман Ефимьев.
11
2
0
8
12