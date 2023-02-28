Происшествия

26 минут назад

Массовая драка в липецком ТРЦ попала на запись камеры видеонаблюдения

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#драка #ТРЦ #охрана
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Потасовка посетителей и охранников случилась в 0:38.

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Сегодня в 0:38 в ТРЦ «Малибу» произошла массовая драка охранников с посетителями. Всего в потасовке принимали участие шесть человек: четверо посетителей и двое охранников. 

В 0:30 четверо посетителей вышли с последнего киносеанса, и, по словам охранников, зрители были не только нетрезвы, но и с баклажкой в руках.

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Охрана стала из выпроваживать посетителей с территории торгового центра, аргументировав этот тем, что ТРЦ закрывается. После чего началась драка. 

В ТРЦ вызывали полицию.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №8 проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений сотруднику охранной организации на прилегающей к зданию ТРЦ территории. 

«Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершению противоправных действий», - добавили в полиции. 
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#драка #ТРЦ #охрана
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Комментарии (1)

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==иван

13 минут назад
чебурашка не понравился .походу .вот и скандал среди ночи.
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