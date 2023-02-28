Массовая драка в липецком ТРЦ попала на запись камеры видеонаблюдения

Потасовка посетителей и охранников случилась в 0:38.

Сегодня в 0:38 в ТРЦ «Малибу» произошла массовая драка охранников с посетителями. Всего в потасовке принимали участие шесть человек: четверо посетителей и двое охранников.В 0:30 четверо посетителей вышли с последнего киносеанса, и, по словам охранников, зрители были не только нетрезвы, но и с баклажкой в руках.Охрана стала из выпроваживать посетителей с территории торгового центра, аргументировав этот тем, что ТРЦ закрывается. После чего началась драка.В ТРЦ вызывали полицию.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №8 проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений сотруднику охранной организации на прилегающей к зданию ТРЦ территории.«Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершению противоправных действий», - добавили в полиции.