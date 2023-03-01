Общество

сегодня, 12:20

По долгам застройщика «Европейского» обязали заплатить бывших директора и бенефициара ООО «СУ-5»

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#банкротство
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По долгам застройщика «Европейского» обязали заплатить бывших директора и бенефициара ООО «СУ-5»

Бывший директор компании Сергей Ельчанинов должен заплатить 186,1 миллиона рублей. Солидарно с ее фактическим собственником Михаилом Захаровым — еще 7,1 миллиона. 

Арбитражный суд Липецкой области привлек к субсидиарной ответственности бывшего директора ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» Сергея Ельчанинова по иску конкурсного управляющего этого обанкротившегося застройщика микрорайона «Европейский».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, суд вынес определение о взыскании с Сергея Ельчанинова в пользу СУ-5 186,3 млн рублей убытков, а также о взыскании солидарно с Сергея Ельчанинова и бенефициара группы компаний СУ-5 Михаила Захарова — еще 7,1 млн рублей.  

Напомним, что в январе 2019 года Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о признании ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» несостоятельным (банкротом) и открытии в обществе с ограниченной ответственностью процедуры конкурсного производства. Также напомним, что Михаил Захаров находится в международном розыске, а Сергей Ельчанинов летом прошлого года признан виновным приговором уголовного суда в покушении на хищение денег в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ) и в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ): ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штраф в размере 800 тысяч рублей.
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#банкротство
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Комментарии (2)

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Совершенно

4 минуты назад
Шапокляк, верно
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Шапокляк

сегодня, 12:29
Ну, то есть денег никто уже не увидит. Нормально
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