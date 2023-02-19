Липецкие волейболистки набрали первое домашнее очко в 2-часовой битве с «Енисеем»

Матч продолжался 2 часа и 1 минуту, наша как никогда были близко к домашней победе.

Липецкие волейболистки на домашнем трафлексе в СК «Атлант» уступили красноярскому «Енисею» на тай-брейке – 2:3.

Наконец-то липецкие любители волейбола то увидели, как команда побеждает на своей площадке хотя бы в отдельных партиях. До этого в 9-ти домашних матчах «Липецк» проигрывал «всухую» - 0:3, а немногочисленные очки набирал исключительно на выезде.

В матче с «Енисеем» липчанки должны были рассчитывать и на большее, чем проигрыш в пятой партии, ведь соперник не столь грозен, и приехал к нам в роли 9-й команды Суперлиги. Кого обыгрывать, если не клубы из нижней части таблицы?



Главный тренер липчанок Андрей Смирнов



Тем не менее, два первых сета словно пролили холодный душ на команду Андрея Смирнова. «Липецк» выглядел бледно и проигрывал – 16:26 и 18:25. Запахло очередным разгромом в трёх сетах. Но наша команда сумела преобразиться: следующие два сета остались за липчанами – 25:22 и 25:19. Все решалось в укороченной пятой партии до 15-ти очков, причём в волейболе есть примета – если команда отыгрывается с 0:2, то она, как правило, берёт и тай-брейк. Но…



Красноречивый кадр - никто не хотел уступать



Близок локоток, да не укусишь – под таким девизом прошёл дня нас пятый сет. «Липецк» выходил вперёд – 8:7, но в концовке «Енисей» на очко-другое всё-таки был впереди.







Размашистая атака Полины Юниковой, позволила сократить отставание до минимума – 12:13, но как выяснилось, это было последнее очко «Липецка» в матче. Два следующих розыгрыша «забрали» гостьи, они и выиграли – 15:12, 3:2 в матче.



Увы, Фортуна улыбнулась приезжей команде



После игры и.о. главного тренера «Енисея» Николай Вахрушев побладогарил свою команду за проявленный характер.

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От «Липецка» с прессой вновь общался старший тренер Александр Труш, который отметил, что команда наконец-то в родных стенах набрать одно очко, которое даётся за поражение на тай-брейке. А в остальном нужно прибавлять.

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Самыми результативными на площадке стали липчанки Елизавета Павлова – 19 очков и Ангелина Дементьева – 18. У «Енисея» волейболистки сыграли ровнее, Елизавета Мазина и Мария Фролова принесли по 14 очков.

В составе «Липецка» появилась и новая волейболистка – 17-летняя либеро Виктория Кошман (27.09.2005 г.р., рост 173 см), которую липчанки взяли напрокат у «Ленинградки».

В таблице наша команда по-прежнему последняя, 14-я – 2 победы, 7 очков. Многое будет решаться в домашнем матче против подмосковного «Заречья-Одинцово», у которого 3 победы и 9 очков. Эта игра состоится уже в следующем туре 24 февраля. Вопрос для нас простой: или пани, или пропали.



Удачи через неделю, девчата!

Фото и видео пресс-службы ВК "Липецк"





