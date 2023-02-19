Спорт

сегодня, 21:15

Липецкие волейболистки набрали первое домашнее очко в 2-часовой битве с «Енисеем»

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#Волейбол #ВК "Липецк"

Матч продолжался 2 часа и 1 минуту, наша как никогда были близко к домашней победе.

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Липецкие волейболистки на домашнем трафлексе в СК «Атлант» уступили красноярскому «Енисею» на тай-брейке – 2:3.

Наконец-то липецкие любители волейбола то увидели, как команда побеждает на своей площадке хотя бы в отдельных партиях. До этого в 9-ти домашних матчах «Липецк» проигрывал «всухую» - 0:3, а немногочисленные очки набирал исключительно на выезде.

В матче с «Енисеем» липчанки должны были рассчитывать и на большее, чем проигрыш в пятой партии, ведь соперник не столь грозен, и приехал к нам в роли 9-й команды Суперлиги. Кого обыгрывать, если не клубы из нижней части таблицы?

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Главный тренер липчанок Андрей Смирнов

Тем не менее, два первых сета словно пролили холодный душ на команду Андрея Смирнова. «Липецк» выглядел бледно и проигрывал – 16:26 и 18:25. Запахло очередным разгромом в трёх сетах. Но наша команда сумела преобразиться: следующие два сета остались за липчанами – 25:22 и 25:19. Все решалось в укороченной пятой партии до 15-ти очков, причём в волейболе есть примета – если команда отыгрывается с 0:2, то она, как правило, берёт и тай-брейк. Но…

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Красноречивый кадр - никто не хотел уступать

Близок локоток, да не укусишь – под таким девизом прошёл дня нас пятый сет. «Липецк» выходил вперёд – 8:7, но в концовке «Енисей» на очко-другое всё-таки был впереди.

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Размашистая атака Полины Юниковой, позволила сократить отставание до минимума – 12:13, но как выяснилось, это было последнее очко «Липецка» в матче. Два следующих розыгрыша «забрали» гостьи, они и выиграли – 15:12, 3:2 в матче.

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Увы, Фортуна улыбнулась приезжей команде

После игры и.о. главного тренера «Енисея» Николай Вахрушев побладогарил свою команду за проявленный характер.

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От «Липецка» с прессой вновь общался старший тренер Александр Труш, который отметил, что команда наконец-то в родных стенах набрать одно очко, которое даётся за поражение на тай-брейке. А в остальном нужно прибавлять.

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Самыми результативными на площадке стали липчанки Елизавета Павлова – 19 очков и Ангелина Дементьева – 18. У «Енисея» волейболистки сыграли ровнее, Елизавета Мазина и Мария Фролова принесли по 14 очков.

В составе «Липецка» появилась и новая волейболистка – 17-летняя либеро Виктория Кошман (27.09.2005 г.р., рост 173 см), которую липчанки взяли напрокат у «Ленинградки».

В таблице наша команда по-прежнему последняя, 14-я – 2 победы, 7 очков. Многое будет решаться в домашнем матче против подмосковного «Заречья-Одинцово», у которого 3 победы и 9 очков. Эта игра состоится уже в следующем туре 24 февраля. Вопрос для нас простой: или пани, или пропали.

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Удачи через неделю, девчата!

Фото и видео пресс-службы ВК "Липецк"


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#Волейбол #ВК "Липецк"

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