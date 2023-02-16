Здоровье

23 минуты назад

В Липецке свиной грипп убил троих, в том числе — семимесячного малыша

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#свиной грипп
В Липецке свиной грипп убил троих, в том числе — семимесячного малыша

Разница между заболевшими непривитыми от гриппа и привитыми — в 100 раз в пользу последних.

В этом году в Липецке свиной грипп убил троих: 73-летнюю женщину, 61-го летнего мужчину и семимесячного малыша. Об этом членам комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии горсовета сообщила Ирина Ходякова, начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора.

Умершие взрослые были непривитыми. По данным Ирины Ходяковой, разница между заболевшими непривитыми от гриппа и привитыми — в 100 раз в пользу последних. Начальник отдела эпиднадзора посетовала на то, что к хорошо себя зарекомендовавшим прививкам от сезонного гриппа и COVID-19 липчане потеряли интерес.

— За три года вакцинировались от ковида 87,9% жителей Липецка. Этот результат мы ранее хотели достичь за год. Но в прошлом году ревакцинировались всего 34% липчан, — сказала Ирина Ходякова.

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К счастью, свиной грипп А/H1N1/09 в регионе все увереннее теснит значительно менее опасный сезонный штамм «В». Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в детской и подростковой группах незначительна. Поэтому о закрытие школ на карантин в Липецке не обсуждается. Сейчас на дистанционном обучении находятся 110 классов 27 школ города.
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#свиной грипп

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