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В 2022 году «Росводоканал» выявил 1988 случаев незаконного коммунального подключения

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#коммунальные сети

В России продолжают фиксировать незаконное подключение к централизованным коммунальным сетям — к врезкам к водо- и теплопроводам. За 2022 год «Росводоканал» выявил 1988 случаев незаконного подключения, по которым взыскал штрафы на сумму 331,5 млн рублей. Кто крадет ресурсы и как происходит борьба с незаконными врезками, выяснили «Известия».

Нелегальное присоединение негативно влияет на безопасность коммунальных систем и сказывается на качестве водопроводной воды и уровне тепла в помещениях. Эта проблема в первую очередь затрагивает жителей частных домов. Хотя не только их. Как правило, пользователи стремятся сэкономить на ресурсе и не оплачивать услуги ЖКХ.

По подсчетам экспертов «Росводоканала», в среднем в день по России через такие врезки может утекать до 100 млн куб. воды. А за год в нашей стране выявляют около 60 тыс. незаконных врезок в трубы.

Хотя многие несанкционированные пользователи уверенны, что их действия не будут заметны и не нанесут никому вреда, незаконные подключения отражаются на потребителях: в трубах понижается давление, сокращая подачу воды в соседние дома. Не менее опасными последствиями могут стать гидроудары и прорывы сетей, что влияет на безопасность эксплуатации системы и качество воды.
В «Росводоканале» отметили, что самовольщиком можно стать, даже не зная об этом. Покупая недвижимость, новый хозяин может не знать о том, что дом или строение незаконно подключены. В таком случае штраф предыдущих владельцев автоматически переходит к новым.

В соответствии со ст. 7.20 КоАП РФ самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, на юридических лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

102
#коммунальные сети

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