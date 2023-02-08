сегодня, 15:54
Дети-сироты смогут бесплатно получить второе профобразование
Во время обучения им будут ежемесячно платить стипендию из регионального бюджета и раз в год — пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
Документом предлагается предоставить детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, в том числе детям-сиротам с ограниченными возможностями здоровья, уже получившим образование по профессии рабочего или служащего, возможность бесплатно пройти повторное профессиональное обучение в целях овладения новой профессией рабочего или должностью служащего, - говорится на сайте Госдумы.
"Дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья смогут получить вторую профессию бесплатно. Во время обучения им будут ежемесячно выплачивать стипендию из регионального бюджета и раз в год — пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей", - пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.