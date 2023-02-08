Дети-сироты смогут бесплатно получить второе профобразование

Во время обучения им будут ежемесячно платить стипендию из регионального бюджета и раз в год — пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.





Документом предлагается предоставить детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, в том числе детям-сиротам с ограниченными возможностями здоровья, уже получившим образование по профессии рабочего или служащего, возможность бесплатно пройти повторное профессиональное обучение в целях овладения новой профессией рабочего или должностью служащего, - говорится на



"Дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья смогут получить вторую профессию бесплатно. Во время обучения им будут ежемесячно выплачивать стипендию из регионального бюджета и раз в год — пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей", - пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.



В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о дополнительных гарантиях в сфере образования для детей-сирот, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.Документом предлагается предоставить детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, в том числе детям-сиротам с ограниченными возможностями здоровья, уже получившим образование по профессии рабочего или служащего, возможность бесплатно пройти повторное профессиональное обучение в целях овладения новой профессией рабочего или должностью служащего, - говорится на сайте Госдумы "Дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья смогут получить вторую профессию бесплатно. Во время обучения им будут ежемесячно выплачивать стипендию из регионального бюджета и раз в год — пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей", - пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.