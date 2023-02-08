Липецкие школьники работают над проектом компактного снегоуборщика

Они уверены, что проект может быть востребован для уборки снега во дворах.

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Сегодня, в день российской науки, в липецком кванториуме школьники Константин Добытко и Дмитрий Поляков презентовали малогабаритную роботизированную платформу, способную очищать дороги от снега и гололеда, то есть мобильного снегоуборщика.Опытный образец, который школьники разрабатывали полгода, пока действует только в классе, на улицу его не выносили, чтобы не замкнуло контакты. Снегоуборщик управляется с помощью платформы «Arduino», недостающие детали ребята сделали с помощью 3D печати и лазерной резки.— В России выпадает много осадков. Люди физически не успевают убрать весь снег, поэтому нужна техника, которая может сделать это за них. Модель управляется с помощью сотового телефона. И может не только убирать снег, но и разбрасывать песок, а также растапливать снег, — пояснил Дмитрий Поляков.— Какой шанс, что ваша модель дойдет до массового производства?— Шанс есть всегда. Это будет зависеть от того, с какими проблемами мы столкнемся в ходе дальнейшей разработки проекта. И как мы будем их решать. Мы планируем усложнить программу, чтобы можно было контролировать угол наклона ковша, который позволит сгребать снег в разные стороны, — пояснил Константин Добытко.Дмитрий и Константин уже несколько лет занимаются робототехникой. В будущем видят себя инженерами-робототехниками. Кстати, липецкий кванториум был открыт одним из первых в стране шесть лет назад, 8 февраля, в День науки.— В проектной деятельности дети мыслят несколько под другим углом. И могут решить задачу, которая взрослым кажется невозможной, — уверен методист кванториума Антон Бабкин.По задумке разработчиков, компактный снегоуборщик должен работать там, где трудно развернуться трактору. Кстати, в Липецке довольно част говорят о нехватке именно малогабаритной техники. Модель липецких школьников требует доработки, если все пойдет по плану, они намерены ее запатентовать.