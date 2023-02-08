Коронавирус

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Коронавирусная статистика за сутки: один человек умер, шестерых госпитализировали

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#коронавирус
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Коронавирусная статистика за сутки: один человек умер, шестерых госпитализировали

С начала февраля сообщили уже о трех погибших от COVID-19 в Липецкой области.

За последние сутки в Липецкой области выявили 61 случай COVID-19, один человек умер, госпитализировали шестерых человек, а выздоровели 38 человек. Для сравнения: 8 февраля 2022 года были выявлены 1 320 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 177 254 случая COVID-19, выздоровели 172 687 человек, умерли 3 953 человека.

В Воронежской области за сутки выявили 218 случаев COVID-19, в Тульской области — 89, в Тамбовской области — 77 (накануне сообщали о 40-ка случаях), в Рязанской области — 58, в Орловской области — 40, в Курской области — 36. В Орловской и Рязанской областях умерли по одному человеку за последние сутки.

В России за сутки выявили 10 389 случаев COVID-19, госпитализированы 1 393 человека, выздоровели 8 104 человека, умерли 44 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 22 022 832 случая COVID-19, выздоровели 21 401 443 человека, умерли 395 406 человек.
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#коронавирус
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