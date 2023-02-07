Угонщики бросили «ВАЗ-21053» на 462-м километре дороги М-2 «Крым» - в машине закончился бензин

К моменту рассмотрения дела в суде один из подозреваемых умер.

Елецкий районный суд Липецкой области вынес приговор 23-летнему уроженцу Молдовы за угон автомобиля без цели хищения, совершенный группой лиц по предварительному сговору.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 21 августа 2022 года мужчины выпивали со знакомой, а после угнали у нее автомобиль «ВАЗ-21053».



Угонщики доехали до 462-го километра дороги М-2 «Крым» Курской области, где в автомобиле закончился бензин. По этой причине мужчины бросили машину.



Уголовное преследование в отношении второго угонщика - 36-летнего уроженца Курской области было прекращено в связи с его смертью. А 23-летнего уроженца Молдовы суд приговорил к 10 месяцам лишения свободы с с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор ещё не вступил в силу.