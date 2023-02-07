Происшествия

40 минут назад

Угонщики бросили «ВАЗ-21053» на 462-м километре дороги М-2 «Крым» - в машине закончился бензин

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#угон
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Угонщики бросили «ВАЗ-21053» на 462-м километре дороги М-2 «Крым» - в машине закончился бензин

К моменту рассмотрения дела в суде один из подозреваемых умер.

Елецкий районный суд Липецкой области вынес приговор 23-летнему уроженцу Молдовы за угон автомобиля без цели хищения, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 21 августа 2022 года мужчины выпивали со знакомой, а после угнали у нее автомобиль «ВАЗ-21053».

Угонщики доехали до 462-го километра дороги М-2 «Крым» Курской области, где в автомобиле закончился бензин. По этой причине мужчины бросили машину.

Уголовное преследование в отношении второго угонщика - 36-летнего уроженца Курской области было прекращено в связи с его смертью. А 23-летнего уроженца Молдовы суд приговорил к 10 месяцам лишения свободы с с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор ещё не вступил в силу.
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#угон
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Комментарии (1)

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Собутыльник

22 минуты назад
что за статья угон без цели хищения, есть хоть один здравый прокурор, который может объяснить что это такое, залез в чужую машину, все 15 лет
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