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52 минуты назад
Президент РФ подписал указ об увеличении числа премий лучшим учителям
Изменения внесены в указ главы государства от 2018 года, которым были учреждены премии.
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности с 1000 до 1250, - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в указ президента РФ №679 "О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности" изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова "1 тысячи премий" словами "1250 премий", - говорится в указе.
Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания.
В указе президента РФ №679 от 28 ноября 2018 года размер каждой премии составляет 200 тысяч рублей, - передает РИА Новости.
Изменения внесены в указ главы государства от 2018 года, которым были учреждены премии.
Награды присуждаются ежегодно ко Дню учителя по результатам конкурса.
"Внести в указ президента РФ №679 "О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности" изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова "1 тысячи премий" словами "1250 премий", - говорится в указе.
Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания.
В указе президента РФ №679 от 28 ноября 2018 года размер каждой премии составляет 200 тысяч рублей, - передает РИА Новости.
Изменения внесены в указ главы государства от 2018 года, которым были учреждены премии.
Награды присуждаются ежегодно ко Дню учителя по результатам конкурса.