Происшествия

43 минуты назад

«ВАЗ» загорелся на улице Неделина

1 662
#МЧС #пожар
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Днем 6 февраля на улице Неделина в Липецке загорелся автомобиль «ВАЗ».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 14:33.

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- По прибытии на место происшествия было обнаружено возгорание автомобиля по всей площади. На месте работают 2 пожарных расчёта. Пострадавших и погибших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - дополнили в МЧС.
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#МЧС #пожар

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