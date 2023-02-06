«ВАЗ» загорелся на улице Неделина

Днем 6 февраля на улице Неделина в Липецке загорелся автомобиль «ВАЗ».Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 14:33.- По прибытии на место происшествия было обнаружено возгорание автомобиля по всей площади. На месте работают 2 пожарных расчёта. Пострадавших и погибших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - дополнили в МЧС.