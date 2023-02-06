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В Турции после мощного землетрясения зафиксированы разрушения в нескольких провинциях

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#землетрясение #Турция

Сотни людей находятся под завалами, есть погибшие.

Разрушения зафиксированы как минимум в четырёх провинциях Турции после мощного землетрясения на юго-востоке страны.

Подземные толчки после произошедшего на востоке и юго-востоке Турции землетрясения магнитудой 7,7 привели к разрушению нескольких зданий на территории нескольких регионов, - пишут "Известия" со ссылкой на турецкие СМИ.

Эпицентр землетрясения находится в районе Пазарджик Кахраманмараша. Подземные толчки магнитудой 7,4 балла зафиксированы в 05:17 по московскому времени. Еще два эпицентра были в провинции Газиантеп. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу объявил о самом высоком уровне тревоги в стране.

"Все команды приведены в полную готовность. Объявлена тревога четвертого уровня, которая также включает в себя международную помощь", — сообщил Сойлу.

Серия толчков произошла около 04:17 по местному времени. Отмечается, что землетрясение ощущалось около получаса в разных регионах: Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне и Урфе.

Есть информация о разрушениях в нескольких провинциях: Адыяман, Малатья, Хатай, Кахраманмараш и Диярбакыр.

"Произошло землетрясение. Призываем наших граждан перейти в безопасные места. К сожалению, у нас есть обрушившиеся здания", ― заявил губернатор провинции Шанлыурф Салих Айхан.

По информации газеты Yeni Şafak, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил в регионе тревогу третьего уровня.

"Мы пережили сильное и продолжительное землетрясение, которое мы также ощущали в Газиантепе. Я прошу жителей Газиантепа не паниковать и действовать в соответствии с информацией, полученной от управления по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел (AFAD), департамента землетрясений и губернатора Газиантепа", ― написала мэр города Газиантеп Фатма Шахин в своем Twitter. Население города превышает 1 млн человек.

Помимо этого, стало известно о пожаре, который вспыхнул в провинции Кахраманмараш после землетрясения.
В городе Диярбакыр в районе Енишехир обрушилось восьмиэтажное здание, погибли шесть человек, еще 70 пострадали;

Как минимум три дома обрушились в городе Адана. В частности, рухнул семнадцатиэтажный дом. Сейчас уточняется информация о жертвах. В Османие обрушились 34 здания, сообщается о пяти погибших. В городе Шанлыурфа погибли 12 человек. Есть ли среди погибших россияне, пока неизвестно.

В результате землетрясения в провинции Диярбакыр обрушилось восьмиэтажное здание. Ведутся поисково-спасательные операции. Разрушения зданий зафиксированы в Кахраманмараше, Килисе, Адане, Османие, Газиантепе, Малатье и Хатае. В районе Кахраманмараша начался большой пожар.
в Малатье разрушено 130 зданий, более 100 человек пострадали; два многоэтажных дома рухнули в Адане, пятерых пострадавших вытащили из разрушенных зданий и доставили в больницу; в Шанлыурфе обрушились 16 зданий, погибли 15 человек.

Позже губернатор Малатьи Хулуси Шахин сообщил, что число погибших выросло до 23 человек, пострадавших — до 420 человек, 140 зданий разрушены.

Таким образом, по предварительным данным, всего в стране погибли по меньшей мере 49 человека, - передает РБК.

"Передаю соболезнования всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое произошло в Кахраманмараше и ощущалось во многих уголках нашей страны. Все наши соответствующие подразделения находятся в состоянии боевой готовности. Наши поисково-спасательные отряды были немедленно отправлены в районы, пострадавшие от землетрясения", - отметил в обращении президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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#землетрясение #Турция

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