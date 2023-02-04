Происшествия

36 минут назад

Посетитель кафе на Матырском угрожал пистолетом и гранатой

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#Угроза #оружие #полиция
Посетитель кафе на Матырском угрожал пистолетом и гранатой

Гости натерпелись страха, хотя оружие оказалось не боевым.

Липецкая полиция сегодня была поднята по тревоге и бросилась ловить вооружённого мужчину, который угрожал другим людям.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, около 16:00 в полицию поступило сообщение, что в кафе в посёлку Матырском мужчина угрожает другим посетителям предметом, похожим на пистолет.

Сотрудники ППС и уголовного розыска задержали неадеквата, уставили его личность. Липчанин 1989 г.р. доставлен в дежурную часть полиции, у него обнаружены страйкобольная граната и пневматический пистолет. Причинить кому-либо вред он не успел.

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#Угроза #оружие #полиция

Комментарии (2)

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Житель

7 минут назад
А у нас есть кафе?
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