Посетитель кафе на Матырском угрожал пистолетом и гранатой

Гости натерпелись страха, хотя оружие оказалось не боевым.

Липецкая полиция сегодня была поднята по тревоге и бросилась ловить вооружённого мужчину, который угрожал другим людям.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, около 16:00 в полицию поступило сообщение, что в кафе в посёлку Матырском мужчина угрожает другим посетителям предметом, похожим на пистолет.

Сотрудники ППС и уголовного розыска задержали неадеквата, уставили его личность. Липчанин 1989 г.р. доставлен в дежурную часть полиции, у него обнаружены страйкобольная граната и пневматический пистолет. Причинить кому-либо вред он не успел.