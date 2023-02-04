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Под Калугой двое вооружённых людей угнали почтовый фургон

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В поселке Юбилейный в Калужской области двое людей в масках напали на сотрудников почтового отделения и угнали машину с посылками и пенсиями, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным ТАСС, общая сумма похищенного составляет 2,4 миллиона рублей.

Нападение произошло около 8:30 утра в субботу, 4 февраля. Двое мужчин в масках напали на работников почты, разгружавших служебный автомобиль с посылками. Преступники закрыли сотрудников в почтовом отделении и угнали автомобиль с посылками. В машине перевозили деньги, предназначенные для выплаты пенсий жителям поселков Юбилейный и Детчино.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ.

За разбой, совершенный организованной группой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
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