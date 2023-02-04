Выходные в Липецке: музыка из воздуха, вальс Победы и «Трепак»

Рассказываем всё самое важное, что ждёт липчан на выходных.

Мягкая зима продолжается

На улице по-прежнему днём около нуля градусов. Иногда столбик термометра будет опускаться до –2, но не ниже.







Снег будет идти в умеренных количествах.

Отключения воды

Из-за ремонтных работ в субботу, 4 февраля, с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 3 на улице Ворошилова; № 57 на Первомайской; №№ 3, 4 на Коммунальной; а также в частном секторе улиц Одесской, Станционной, Совхозной, проезда Цветочного.







5 февраля с 10:00 до 20:00 временные неудобства испытают жители домов №№ 1,9 на улице Бехтеева; 30, 30ст1, 30ст2, 30ст4, 30к3, 30к4, 30к5, 30г/1, 30Бст1, 30Бст2, 30/3а, 28, 30е (Диализный центр), 30а, 30б, ст30г, 30д, 34ст1, 34ст1, ст34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6 на улице Московской; №2 на улице Прудной, а также в частном секторе улиц Городовикова, Жактовской, Минской, Паровозной, Прудной, Поселковой, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников и в переулке Узорном.

Вальс в Нижнем парке

На выходных продолжат отмечать знаменательные даты Великой Отечественной, в частности 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В юбилею этого события приурочена акция «Память в танце. Случайный вальс». Грандиозный танцевальный флэшмоб пройдет по всей России — от Владивостока до Калининграда. Знаменитая мелодия вальса будет звучать по всей стране в парках, на бульварах, катках и скверах города. В Липецке акция пройдет в Нижнем парке 4 февараля с 11:00 до 13:00, к ней могут присоединиться все желающие.

ART-тусовка

Очередная ART-тусовка ждёт липчан 4 февраля с 18:30 в Центральной городской библиотеке имени С. Есенина (ул.Космонавтов, 15/3).







В программе 15-минутное выступление на тему снятия блокады Ленинграда 789 лет назад, выступление гостя из Воронежа поэта Константина Квасова и с 20:00 в течение часа «фишка» мероприятия – «Открытый микрофон», где каждый желающий может похвастаться своими талантами.

Детские концерты в филармонии

Вы хотите с малых лет приучить ребёнка к музыке? Тогда вам сегодня в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса,2) липецкой государственной филармонии к 12:00 на программу «Как сделать музыку из воздуха».

Это первый концерт авторского цикла композитора и музыканта Олеси Ростовской. Юные зрители увидят, что настоящую музыку можно сыграть не только на музыкальных инструментах, но сотворить ее здесь и сейчас из рисунков, игрушек, трубок, утюгов и даже из воздуха! Им покажут, как будут звучать воздушные шарики, воздушная кукуруза и воздух, содержащийся в самых разных предметах и инструментах.







Зрители увидят и услышат уникальный электронный музыкальный инструмент – терменвокс, игра на котором заключается в изменении музыкантом расстояния между своими руками и антеннами инструмента. Демонстрировать все возможности создания музыки будут Олеся Ростовская (терменвокс и инструменты из личной коллекции) и Мария Мартынова (фортепиано). На концертах прозвучат фрагменты произведений Рамо, Моцарта, Филиппа, Денисова, самой Олеси Ростовской и других композиторов

В дальнейшем цикло будет продолжен. Уже в воскресенье 5 февраля, в 12:00 пройдёт второй урок-выступление «Как сделать музыку из игрушек», а впереди в феврале маленьких слушателей и музыкантов ждут программы «Как сделать музыку из рисования» и «Как сделать музыку из чего угодно».

Филармония для взрослых

А взрослых зрителей ждут в «Унионе» в субботу в 17:00 на концерте «Турне без багажа», в котором липчан порадуют артисты рязанской филармонии – трио баянистов «Ostinato».

Лауреаты международных конкурсов устроят зрителям музыкальное турне, в котором зазвучат донские и саратовские просторы, колоритная Одесса и романтичный Париж, темпераментная Италия и страстная Аргентина.

В программе липецкого концерта прозвучат произведения С. Рахманинова, В. Семенова, Р. Гальяно, Б. Гребенщикова, Э.Аханова, А. Пьяццоллы, Н. Малыгина и многих других.

«Мойдодыр»

Куда ещё сходить с ребёнком на выходных? Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает на спектакли:

4 февраля в 11:00 и в 13:00 «Мойдодыр»

5 февраля в 11:00 и 13:00 «Морозко»







Сюжеты произведения К.Чуковского и русской народной сказки всем хорошо известны… Стоп, не всем, а только взрослым. Вы уверены, что с историей мальчика, который не любил умываться и от него сбежали все вещи, знаком ваш ребёнок? А приключения девушки в лесу – «Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная»? Срочно ведите чадо в кукольный театр.

Кино с Высоцким

Липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает 4 февраля в 17:00 на показ фильма «Короткие» встречи» (1967 г.) режиссёра Киры Муратовой.

В этой картине режиссёр сама исполнила одну из главных ролей, а по поводу своего напарника рассказывала: «На главную мужскую роль пробовался Любшин, но ассистенты по моему указанию вылавливали по стране Владимира Высоцкого и таки выловили. Произошла наша встреча. А это – узнавание своих мыслей в мыслях другого. Мысли становились общими, зажигались новым огнём. Он очень помог мне, но потом и я помогла, когда уста его уже сомкнулись. К его словам я добавляю свои, договариваю то, что он не успел договорить. Может быть, это была любовь. На экране точно была. Видно».







«Раздолье» на сцене областного центра культуры

5 февраля в 15:00 на сцене ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) даст концерт знаменитый ансамбль народного танца «Раздолье».







Вы увидите лучшие хореографические постановки основателя коллектива Валерия Шелякина, которые давно стали его визитной карточкой: «Смоленский гусачок», «Сюита фольклорных танцев Липецкой области «Растащиха», «Трепак» и многие другие.

Физкультурный час

Не будут обделены на этих выходных и любители здорового образа жизни. В зрительном зале ДК «Матыра» (ул. Писарева, 1б) 4 февраля в 12:00 пройдёт физкультурно-оздоровительный час «Если хочешь быть здоров» для ребятишек и их родителей.







Совместные занятия детей и взрослых физкультурой сформируют у подрастающего поколения понятия о ЗОЖ, воспитают бережное отношение к своему здоровью и здоровью близких.

Последний матч чемпионата

Заключительную игру в Высшей лиге чемпионата России сегодня проведёт мини-липецкий футбольный клуб. Соперник – «Волга-Саратов», занимающая 6-е место.

Победа с любым счётом гарантирует липчанам «серебряные» медали по итогам регулярного чемпионата. Впрочем, в любом случае наша команда останется, минимум, с «бронзой». А дальше Липецк ждут игры плей-офф, где команды в сериях до 2-х побед, разыграют путёвки в Суперлигу.







Дорогие липчане! Выходные могут закрутить вас с головой, но временами надо «выныривать» и следить за информационной повесткой. Ждём вас на GOROD48, с нами вы не пропустите ничего важного и полезного. До встречи на сайте!