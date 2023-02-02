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Троих чёрных лесорубов пытаются обличить по деревянным пазлам

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#лес
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Троих чёрных лесорубов пытаются обличить по деревянным пазлам

Сравнивают рисунки 12 сосновых спилов.

Как сообщает пресс-служба полиции, в лаборатории экспертно-криминалистического центра УМВД России по Липецкой области делали исследование спилов деревьев хвойных пород: изучали 12 сосновых спилов, чтобы собрать доказательства вины троих «чёрных лесорубов».

По версии следствия, подозреваемые в прошлом году срубили множество деревьев в Добровском районе. Теперь сравнивают рисунки 12 сосновых спилов.

«Основная задача – определить, составляли ли ранее единое целое пни, изъятые в ходе осмотра делянки, и спилы с «кругляка», конфискованные у «лесных браконьеров» при попытке вывезти его с места преступления», - рассказывает эксперт-криминалист, трасолог Николай Борцов.

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Эксперт изучает конфигурацию спилов, собирает своеобразные деревянные пазлы, подыскивая к каждому образцу его близнеца. Затем полицейский считает количество годовых колец, и, если они совпадают, то расследование на правильном пути. Есть и другие признаки, например, вросшие сучки. При спиливании часть такого сучка остается в дереве, а часть в пне.

Такие экспертизы - не редкость. В среднем их проводят три-четыре раза в год. Если определение идентичности спилов по каким-либо причинам осложнено, эксперты прибегают к физико-химическим исследованиям.

«Результаты подобной экспертизы – весомый вклад в общее дело не только обличения преступников, но и сохранения природы. Ведь когда вина «чёрных лесорубов» будет доказана, они получат заслуженное наказание и больше не вернуться к незаконной вырубке деревьев», - добавляют в полиции.

Фото - vk.com/umvd48
4 704
#лес
3

Комментарии (4)

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Учёный из училища

21 минуту назад
Патамушта, В нашей стране, были бы деревья, а посадить их найдём за что!
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Липецкие басни

23 минуты назад
Патамушта, Так кого сажать, деревья или лесорубов?
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Патамушта

25 минут назад
Сажать надо деревья и лесорубов черных.
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Садовод

52 минуты назад
Эти лесорубы наверняка там справляли свои надобности - 100% материал для экспертизы ДНК
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