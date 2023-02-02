Троих чёрных лесорубов пытаются обличить по деревянным пазлам

Сравнивают рисунки 12 сосновых спилов.

Как сообщает пресс-служба полиции, в лаборатории экспертно-криминалистического центра УМВД России по Липецкой области делали исследование спилов деревьев хвойных пород: изучали 12 сосновых спилов, чтобы собрать доказательства вины троих «чёрных лесорубов».По версии следствия, подозреваемые в прошлом году срубили множество деревьев в Добровском районе. Теперь сравнивают рисунки 12 сосновых спилов.«Основная задача – определить, составляли ли ранее единое целое пни, изъятые в ходе осмотра делянки, и спилы с «кругляка», конфискованные у «лесных браконьеров» при попытке вывезти его с места преступления», - рассказывает эксперт-криминалист, трасолог Николай Борцов.Эксперт изучает конфигурацию спилов, собирает своеобразные деревянные пазлы, подыскивая к каждому образцу его близнеца. Затем полицейский считает количество годовых колец, и, если они совпадают, то расследование на правильном пути. Есть и другие признаки, например, вросшие сучки. При спиливании часть такого сучка остается в дереве, а часть в пне.Такие экспертизы - не редкость. В среднем их проводят три-четыре раза в год. Если определение идентичности спилов по каким-либо причинам осложнено, эксперты прибегают к физико-химическим исследованиям.«Результаты подобной экспертизы – весомый вклад в общее дело не только обличения преступников, но и сохранения природы. Ведь когда вина «чёрных лесорубов» будет доказана, они получат заслуженное наказание и больше не вернуться к незаконной вырубке деревьев», - добавляют в полиции.