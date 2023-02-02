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16 минут назад
В Воронежской области в частном доме нашли мертвой 15-летнюю девочку
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Следователи выясняют, что произошло с девочкой.
Накануне утром в частном доме хохольского села Новогремяченское Воронежской области дедушка нашел мертвой свою 15-летнюю внучку, - сообщают "Вести Воронеж" со ссылкой на собственный источник.
Тело лежало в комнате, где жила девочка.
По словам источника, школьница воспитывалась в благополучной семье и хорошо училась. Что с ней произошло – не сообщается. Труп девочки отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.
Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Тело лежало в комнате, где жила девочка.
По словам источника, школьница воспитывалась в благополучной семье и хорошо училась. Что с ней произошло – не сообщается. Труп девочки отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.
Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
64