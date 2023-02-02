В России
58 минут назад
Российским фермерам разрешат заниматься сельским туризмом
Понятие "сельский туризм" появилось в российском законодательстве в 2021 году.
Фермерские хозяйства в России получат право заниматься сельским туризмом. Соответствующий законопроект к маю разработает Минсельхоз, его внесут в Госдуму в ноябре. Изменения планируется внести в отдельные законодательные акты РФ, - рассказали "Известиям" в пресс-службе Минсельхоза.
Законопроект направлен на развитие сельского туризма в России, - пояснили в ведомстве.
"Утверждение вышеуказанных изменений позволит фермерам расширить спектр услуг по сельскому туризму, оказываемых дополнительно к осуществлению сельскохозяйственного производства, в том числе размещать туристов в фермерских домах", — отметили в министерстве.
Рост числа сельхозтуристов поможет фермерам нарастить объемы продаж своей продукции и повысить за счет этого доходность производства, - подчеркнули в ведомстве. При этом законопроект подразумевает сохранение именно производственной деятельности на сельхозземлях в качестве приоритетной, - подчеркнули в Минсельхозе.
В числе потенциально привлекательных направлений для развития сельского туризма — Нижнее Поволжье, Северный Кавказ и Сибирь, - отметили аналитики бюро Atlas.
В Нижнем Поволжье как целостный кластер могут развиваться Саратовская, Волгоградская и Астраханская области. Среди республик Северного Кавказа аналитики считают перспективным усиление туристического потенциала в Северной Осетии – Алании и Дагестане. Особенно привлекательные локации в Сибири — Алтай, Тыва и Хакасия, - считают эксперты.
Понятие "сельский туризм" появилось в российском законодательстве в 2021 году. Оно предполагает посещение сельской местности и малых городов для приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с агропредприятиями и участия в сельхозработах, - отметили аналитики Atlas.
Законопроект направлен на развитие сельского туризма в России, - пояснили в ведомстве.
"Утверждение вышеуказанных изменений позволит фермерам расширить спектр услуг по сельскому туризму, оказываемых дополнительно к осуществлению сельскохозяйственного производства, в том числе размещать туристов в фермерских домах", — отметили в министерстве.
Рост числа сельхозтуристов поможет фермерам нарастить объемы продаж своей продукции и повысить за счет этого доходность производства, - подчеркнули в ведомстве. При этом законопроект подразумевает сохранение именно производственной деятельности на сельхозземлях в качестве приоритетной, - подчеркнули в Минсельхозе.
В числе потенциально привлекательных направлений для развития сельского туризма — Нижнее Поволжье, Северный Кавказ и Сибирь, - отметили аналитики бюро Atlas.
В Нижнем Поволжье как целостный кластер могут развиваться Саратовская, Волгоградская и Астраханская области. Среди республик Северного Кавказа аналитики считают перспективным усиление туристического потенциала в Северной Осетии – Алании и Дагестане. Особенно привлекательные локации в Сибири — Алтай, Тыва и Хакасия, - считают эксперты.
Понятие "сельский туризм" появилось в российском законодательстве в 2021 году. Оно предполагает посещение сельской местности и малых городов для приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с агропредприятиями и участия в сельхозработах, - отметили аналитики Atlas.