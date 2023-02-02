17-летний студент попался на «закладках», ему грозит серьёзный срок

В суд направлено дело 17-летнего липецкого студента, обвиняемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Осенью прошлого года полицейские нашли у студента 46 граммов расфасованной «синтетики».

По версии следствия, в сентябре - октябре 2022 года парень с помощью мессенджера вступил в сговор с неустановленными лицами и приобрёл для распространения через «закладки» синтетический наркотик.



«Реализовать задуманное ему не удалось, так как вызвавший подозрение студент был задержан сотрудниками полиции. При личном досмотре у него нашли расфасованное по пакетам наркотическое средство общей массой 46,69 грамма», - сообщает детали дела областное управление следственного комитета.



Студент признал вину ещё на стадии предварительного следствия. Юноше грозит серьезный срок: статья Уголовного кодекса, по которой его будут судить, предусматривает до 20 лет лишения свободы.