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17-летний студент попался на «закладках», ему грозит серьёзный срок
В суд направлено дело 17-летнего липецкого студента, обвиняемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Осенью прошлого года полицейские нашли у студента 46 граммов расфасованной «синтетики».
«Реализовать задуманное ему не удалось, так как вызвавший подозрение студент был задержан сотрудниками полиции. При личном досмотре у него нашли расфасованное по пакетам наркотическое средство общей массой 46,69 грамма», - сообщает детали дела областное управление следственного комитета.
Студент признал вину ещё на стадии предварительного следствия. Юноше грозит серьезный срок: статья Уголовного кодекса, по которой его будут судить, предусматривает до 20 лет лишения свободы.