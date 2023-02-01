Общество

18 минут назад

В Липецкой области изъято более 10 тысяч пачек немаркированных сигарет

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#торговля #сигареты
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Контрафакт нашли в двух павильонах.

В поселке Лев Толстой сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в небольшой табачной лавке обнаружено и изъято более 10 тысяч пачек контрафактных немаркированных сигарет.

Как сообщает пресс-служба управления, в отношении предпринимателя возбуждено административное дело по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ за оборот табачных изделий без маркировки, предусмотренной законодательством России в случае, если такая маркировка обязательна.

Помимо административной ответственности - штрафа в размере от 30 тысяч рублей, предпринимателю грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 171.1 УК РФ за хранение немаркированных сигарет в крупном размере.

В соседнем павильоне так же выявили аналогичное нарушение - возбуждено административное дело по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ за оборот табачных изделий без маркировки, изъято 650 пачек сигарет.

Фото, видео - vk.com/club194315413

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#торговля #сигареты
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