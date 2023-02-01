Общество

46 минут назад

В Липецкую область направлена партия икры неизвестного происхождения

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#икра #фальсификат
В Липецкую область направлена партия икры неизвестного происхождения

210 тонн икры трески и мойвы, щуки, сазана, чехони, красноперки, окуня, судака, белого амура и воблы прошли мимо обязательной системы электронной сертификации и ветеринарного контроля «Меркурий» и отправлены в Липецкую и Московскую области.

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Астраханской областям и республики Калмыкия зафиксирована в ФГИС «Меркурий» фантомная площадка ИП Васильева, зарегистрированного в Волгоградской области. Это ИП поставило 210 тонн икры различных рыб в Липецкую и Московскую области.

Сотрудники Россельхознадзора выехали по адресу регистрации ИП Васильева и выяснили, что по указанным в ФГИС «Меркурий» данным в Волгограде никакой деятельности ИП не осуществляется, а ветеринарно-санитарная экспертиза икры не проводилась.

В адрес получателей продукции в Липецкой и Московской областях направлены предостережения о ее сомнительном качестве. Также Россельхознадзор направил уведомления в МВД, налоговые и санитарные органы для принятия мер, а фантомную площадку исключил из ФГИС «Меркурий».
1 450
#икра #фальсификат

Комментарии (1)

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Koммунист

19 минут назад
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