31-летний мужчина разбил кирпичом окно в доме знакомых

Возбуждено уголовное дело.

В Липецком районе в полицию поступило заявление от женщины: в час ночи окно в её доме разбили кирпичом.



Как сообщает пресс-служба полиции, участковый установил подозреваемого — это 31-летний знакомый семьи потерпевшей.



«Подозреваемый подошёл к дому и начал шуметь, чтобы обратить внимание на себя внимание. Не добившись желаемого результата, он взял кирпич и бросил в окно», - отметили в полиции.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.