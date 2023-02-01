Общество
24 минуты назад
31-летний мужчина разбил кирпичом окно в доме знакомых
Возбуждено уголовное дело.
В Липецком районе в полицию поступило заявление от женщины: в час ночи окно в её доме разбили кирпичом.
Как сообщает пресс-служба полиции, участковый установил подозреваемого — это 31-летний знакомый семьи потерпевшей.
«Подозреваемый подошёл к дому и начал шуметь, чтобы обратить внимание на себя внимание. Не добившись желаемого результата, он взял кирпич и бросил в окно», - отметили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба полиции, участковый установил подозреваемого — это 31-летний знакомый семьи потерпевшей.
«Подозреваемый подошёл к дому и начал шуметь, чтобы обратить внимание на себя внимание. Не добившись желаемого результата, он взял кирпич и бросил в окно», - отметили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
Чем окно-то виновато?
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