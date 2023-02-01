Общество

24 минуты назад

31-летний мужчина разбил кирпичом окно в доме знакомых

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#конфликт
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31-летний мужчина разбил кирпичом окно в доме знакомых

Возбуждено уголовное дело.

В Липецком районе в полицию поступило заявление от женщины: в час ночи окно в её доме разбили кирпичом.

Как сообщает пресс-служба полиции, участковый установил подозреваемого — это 31-летний знакомый семьи потерпевшей.

«Подозреваемый подошёл к дому и начал шуметь, чтобы обратить внимание на себя внимание. Не добившись желаемого результата, он взял кирпич и бросил в окно», - отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
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#конфликт
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Комментарии (2)

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Чем окно-то виновато?

2 минуты назад
Лучше бы он кирпичём этим себе в головушку непутёвую угодил!
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123

15 минут назад
Дебилов не только на дорогах много но и пеших тоже
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