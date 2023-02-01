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47 минут назад

Группа НЛМК вошла в топ-20 рейтинга работодателей по версии HeadHunter

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#рейтинг
Группа НЛМК вошла в топ-20 рейтинга работодателей по версии HeadHunter
Группа НЛМК вошла в топ-20 лучших работодателей страны по версии сервиса HeadHunter. Группа также заняла первое место в рейтинге уровня развития HR-процессов и вошла в топ-3 лучших работодателей среди производственных компаний.

«Рейтинг HeadHunter — один из самых масштабных рейтингов работодателей России. В 2022 году в проекте участвовали 2 000 компаний, работающих во всех отраслях и регионах страны. При подготовке рейтинга аналитики проводят опросы вовлеченности сотрудников компаний, оценивают мнение соискателей и проводят исследование эффективности работы кадровых подразделений», - сообщает пресс-служба НЛМК.

128
#рейтинг

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