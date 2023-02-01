Происшествия
47 минут назад
Липчанин приехал на день рождения и погубил родственника именинника
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52-летний мужчина выпил с утра 1,5 литра пива и сел за руль «Рено-Меган».
Становлянский районный суд вынес приговор липчанину по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 12 августа 2022 года мужчина приехал из Липецка в село Яблоново Краснинского района на день рождения приятеля. Хорошенько отметив праздник, на следующий день 52-летний мужчина выпил с утра 1,5 литра пива и сел за руль «Рено-Меган»: вместе с 30-летним родственником именинника они решили поехать в соседнее село на речку.
Но уехали недалеко — через полтора километра на дороге Яблоново-Отскочное пьяный водитель не справился с управлением, машина улетела в кювет и перевернулась. Пассажир был доставлен в больницу, где от полученных травм умер.
К моменту рассмотрения дела в суде водитель возместил моральный и материальный вред родным погибшего.
В результате суд назначил водителю 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года и лишением водительских прав на 2,5 года.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 12 августа 2022 года мужчина приехал из Липецка в село Яблоново Краснинского района на день рождения приятеля. Хорошенько отметив праздник, на следующий день 52-летний мужчина выпил с утра 1,5 литра пива и сел за руль «Рено-Меган»: вместе с 30-летним родственником именинника они решили поехать в соседнее село на речку.
Но уехали недалеко — через полтора километра на дороге Яблоново-Отскочное пьяный водитель не справился с управлением, машина улетела в кювет и перевернулась. Пассажир был доставлен в больницу, где от полученных травм умер.
К моменту рассмотрения дела в суде водитель возместил моральный и материальный вред родным погибшего.
В результате суд назначил водителю 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года и лишением водительских прав на 2,5 года.
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